Programme du soir | Victor Wembanyama fête son retour face à Cooper Flagg

À 01h00, les Knicks (affaiblis) reçoivent les Cavaliers alors que Zaccharie Risacher et les Hawks débutent face aux Raptors à la même heure. À 01h30, les Celtics débutent eux face aux Sixers.

Au milieu de ces 12 matchs, Khris Middleton fait lui son grand retour à Milwaukee (02h00) avec les Wizards !

Comme beIN Sports n'a toujours pas renouvelé son contrat avec la NBA, et que Prime Video ne débutera la diffusion de ses matchs que ce week-end, il faudra se connecter au League Pass pour regarder les matchs de la nuit.

Programme complet

01h00 | New York – Cleveland

01h00 | Charlotte – Brooklyn

01h00 | Orlando – Miami

01h00 | Atlanta – Toronto

01h30 | Boston – Philadelphie

02h00 | Chicago – Detroit

02h00 | Memphis – New Orleans

02h00 | Milwaukee – Washington

03h00 | Utah – LA Clippers

03h30 | Dallas – San Antonio

04h00 | Phoenix – Sacramento

04h00 | Portland – Minnesota