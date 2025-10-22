Pariez en ligne avec Unibet
Programme du soir | Victor Wembanyama fête son retour face à Cooper Flagg

Pour la deuxième soirée de la saison 2025/26, la NBA propose un menu de choix, avec les Spurs de Victor Wembanyama qui rendent visite (03h00) aux Mavericks de Cooper Flagg.

À 01h00, les Knicks (affaiblis) reçoivent les Cavaliers alors que Zaccharie Risacher et les Hawks débutent face aux Raptors à la même heure. À 01h30, les Celtics débutent eux face aux Sixers.

Au milieu de ces 12 matchs, Khris Middleton fait lui son grand retour à Milwaukee (02h00) avec les Wizards !

Comme beIN Sports n'a toujours pas renouvelé son contrat avec la NBA, et que Prime Video ne débutera la diffusion de ses matchs que ce week-end, il faudra se connecter au League Pass pour regarder les matchs de la nuit.

Programme complet

01h00 | New York – Cleveland
01h00 | Charlotte – Brooklyn
01h00 | Orlando – Miami
01h00 | Atlanta – Toronto
01h30 | Boston – Philadelphie
02h00 | Chicago – Detroit
02h00 | Memphis – New Orleans
02h00 | Milwaukee – Washington
03h00 | Utah – LA Clippers
03h30 | Dallas – San Antonio
04h00 | Phoenix – Sacramento
04h00 | Portland – Minnesota

