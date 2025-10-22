« Un signe de respect » : Khris Middleton reconnaissant envers la NBA pour son retour à Milwaukee

« Déjà, la chose la plus importante, c'est qu'il doit recevoir l'accueil le plus chaleureux de l'histoire. Quand il reviendra ici et qu'il regardera sa vidéo hommage, il devra être en larmes avant même le début du match. »

Giannis Antetokounmpo s’attend à un moment très émouvant pour les retrouvailles avec Khris Middleton, qui fera son grand retour à Milwaukee cette nuit (à 2h00), pour la première fois depuis son départ vers Washington.

De son côté, le Wizard mesure déjà la charge émotionnelle de l’événement, même s’il se concentre sur l’essentiel.

« Je tiens vraiment à remercier la ligue » répond l'actuel coéquipier de Bilal Coulibaly et Alex Sarr. « Je pense que c'est une marque de respect que mon match de retour à Milwaukee soit le premier match de la saison. Et en plus, c'est le 22 (mon numéro de maillot), ce qui est plutôt cool. Je leur en suis vraiment reconnaissant. Pour ce qui me traverse l'esprit, j'essaie honnêtement de vivre ma journée, d'imaginer autant que possible à quoi elle va ressembler, afin de ne pas être trop ému et ne pas oublier que j'ai un match à jouer. »

Invité sur le podcast de Thanasis Antetokounmpo, Khris Middleton a longuement évoqué sa relation avec le « Greek Freak » et la façon dont ils se sont nourris l'un de l'autre pour se hisser jusqu'au sommet de la ligue.

« Je suis impatient. Je suis prêt. Tous ceux qui me connaissent savent que je n'aime pas attirer l'attention, mais ça va être sympa. C'est un signe de respect et de reconnaissance pour ce que j'ai fait pour ce club. Je suis impatient d'y être, d'en finir aussi (rires), mais je suis content de voir tout le monde et de vivre cette expérience. »

Khris Middleton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 DET 27 18 44.0 31.1 84.4 0.1 1.7 1.9 1.0 2.0 0.6 0.4 0.1 6.1 2013-14 MIL 82 30 44.0 41.4 86.1 0.7 3.0 3.8 2.1 3.0 1.0 1.5 0.2 12.1 2014-15 MIL 79 30 46.7 40.7 85.9 0.6 3.8 4.4 2.3 2.3 1.5 1.4 0.1 13.4 2015-16 MIL 79 36 44.4 39.6 88.8 0.6 3.3 3.8 4.2 2.6 1.7 2.3 0.2 18.2 2016-17 MIL 29 31 45.0 43.3 88.0 0.4 3.9 4.2 3.4 2.7 1.4 2.2 0.2 14.7 2017-18 MIL 82 36 46.6 35.9 88.4 0.5 4.7 5.2 4.0 3.3 1.5 2.3 0.3 20.1 2018-19 ☆ MIL 77 31 44.1 37.8 83.7 0.6 5.3 6.0 4.3 2.2 1.0 2.3 0.1 18.3 2019-20 ☆ MIL 62 30 49.7 41.5 91.6 0.7 5.5 6.2 4.3 2.3 0.9 2.2 0.1 20.9 2020-21 MIL 68 33 47.6 41.4 89.8 0.8 5.2 6.0 5.4 2.4 1.1 2.6 0.1 20.4 2021-22 ☆ MIL 66 32 44.3 37.3 89.0 0.6 4.8 5.4 5.4 2.4 1.2 2.9 0.3 20.1 2022-23 MIL 33 24 43.6 31.5 90.2 0.8 3.4 4.2 4.9 2.1 0.7 2.2 0.2 15.1 2023-24 MIL 55 27 49.3 38.1 83.3 0.7 3.9 4.7 5.3 2.6 0.9 2.3 0.3 15.1 2024-25 * All Teams 37 23 47.5 36.1 85.7 0.4 3.4 3.7 4.1 2.0 0.9 1.5 0.2 11.9 2024-25 * MIL 23 23 51.2 40.7 84.8 0.2 3.5 3.7 4.4 2.3 0.7 1.6 0.2 12.6 2024-25 * WAS 14 22 41.3 27.7 86.8 0.6 3.1 3.7 3.4 1.6 1.3 1.4 0.2 10.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.