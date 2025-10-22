Pour le Thunder, une incroyable double bague avec 800 pierres précieuses

Ce n'est pas le Diadème de l’Impératrice Eugénie, ni le collier de la parure de saphirs de la reine Marie-Amélie, mais Shai Gilgeous-Alexander et ses coéquipiers ont reçu mardi soir une bague en or 14 carats, sertie de plus de 800 pierres précieuses taillées à la main pour célébrer leur titre de champion NBA. L'originalité du bijou signé Jostens, c'est qu'il y a une bague dans la bague !

Sur le dessus, l’inscription « NBA CHAMPIONS » encadre le trophée Larry O’Brien, incrusté de plus de cent diamants. Le logo « OKC » et son bouclier occupent le centre, encadrés de pierres taillées sur mesure — symbole de l’unité de l’équipe. Autour, 46 saphirs bleus viennent rappeler les couleurs de la franchise et son lien avec l’Oklahoma et sa communauté. L’extérieur est orné de 71 diamants et 34 émeraudes taillées en rectangle.

La bague s'ouvre !

Mais la véritable originalité se cache donc à l’intérieur puisque le dessus de la bague s’ouvre pour révéler une bague intérieure détachable, que les joueurs peuvent porter séparément. Comme pour les Nuggets.

Cet anneau intérieur, entourée de 94 diamants, arbore la signature et le numéro du joueur en diamants, ainsi qu’une gravure représentant toute l’équipe brandissant le trophée de champion NBA. Autour de l'anneau, on retrouve les numéros de tous les coéquipiers — un hommage à la fraternité du vestiaire.

Sur le côté gauche, « OKLAHOMA CITY » s’inscrit en or blanc 14 carats, encadré de 20 saphirs bleus. En dessous, le nom du joueur brille en or jaune, entouré de 60 saphirs orange, évoquant les couleurs de la franchise. Au centre, une mention : « 68-14 », le bilan de la saison régulière 2024/25.

Plus bas, le numéro du joueur s’affiche en or jaune et diamants, accompagné de motifs en forme d’éclairs, clin d’œil évident à l’identité du Thunder.

Un hommage à l'Oklahoma et ses habitants

Sur le côté droit, « THUNDER » apparaît en or blanc, entouré de pierres bleues et orange. Plus bas, l’année « 2025 » est incrustée de 30 diamants et accompagnée du logo NBA, tandis que le bouclier “OKC” vient compléter la composition.

Enfin, la partie intérieure rend hommage à la mémoire d’Oklahoma City, avec une gravure représentant les « Gates of Time » et le bassin réfléchissant du Mémorial national. Entre deux saphirs ronds, le motif symbolise l’eau et la réflexion du souvenir.

Gravée sur la paume intérieure, la devise latine « LABOR OMNIA VINCIT » — « Le travail triomphe de tout » — rend hommage à la population de l’Oklahoma et à l’effort collectif qui a permis au Thunder d’atteindre les sommets.