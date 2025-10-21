Pariez en ligne avec Unibet
Record battu en NBA : 135 joueurs étrangers !

Publié le 21/10/2025 à 15:35
NBA – Toutes les franchises ont au moins un joueur étranger dans leur effectif et le total s'élève à 135, soit dix de plus qu'au début de la saison passée.

Comme chaque année, le jour d'ouverture de la saison régulière est aussi celui du bilan des effectifs, notamment au niveau des joueurs étrangers (ou non-Américains). En 2023 et 2024, on en dénombrait 125 et cette année, le record est tombé puisque la NBA annonce 135 joueurs étrangers, de 43 pays différents (record égalé).

C'est la cinquième saison de suite que la Grande Ligue affiche au moins 120 joueurs étrangers à son compteur et même la douzième d'affilée à la barre des 100.

Dans le détail, on retrouve 71 Européens, dont 19 Français. La France est d'ailleurs le deuxième pays le plus présent, derrière les 23 Canadiens et devant les 13 Australiens. L'Allemagne aura 7 représentants et la Serbie 6.

On peut même noter que les trente franchises ont au moins un joueur étranger dans leur effectif. L'équipe la plus internationale ? C'est Atlanta avec 10 joueurs étrangers, devant les Blazers et les Warriors (7).

Par Jonathan Demay
