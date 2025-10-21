Charles Lee a bien l’intention de faire défendre les Hornets

La saison dernière, Charlotte faisait (encore…) partie des dix pires défenses de la NBA, avec 115.7 points encaissés pour 100 possessions. Pour l'entraîneur Charles Lee, la priorité du « training camp » était donc très claire : remettre de l’intensité et de la discipline de ce côté du terrain.

Au programme, de nombreux exercices pour contester les tirs adverses, un secteur où les Hornets ne brillent pas…

« Il y a deux choses. Premièrement, cela concerne le gars qui défend le porteur de balle » explique l’entraîneur des Hornets. « Je pense que nous avons un groupe très compétitif et je veux que chacun comprenne que la défense en un-contre-un est le point de départ de notre défense. La deuxième partie concerne nos déplacements. J’essaye de motiver mes joueurs pour qu’ils soient plus actifs et qu’ils se montrent davantage. Ne pas laisser les adversaires pénétrer la raquette sera un point crucial pour nous cette saison. »

Différentes options à l'intérieur

Si les extérieurs doivent faire le premier travail de pression, la raquette ne sera pas en reste, avec un trio de profils complémentaires : Mason Plumlee, le vétéran, Ryan Kalkbrenner, le rookie prometteur, mais aussi Moussa Diabaté, que l’équipe semble prête à responsabiliser davantage.

« J’adore nos grands » se réjouissait Miles Bridges au début du camp d’entraînement. « Peu de personnes savent à quel point Moussa [Diabaté] est bon pour prendre des rebonds et pour bien défendre. Vous avez un vétéran avec Mason [Plumlee] et Ryan [Kalkbrenner] est déjà bon. Je suis vraiment enthousiaste pour eux. »

Rêver de playoffs passera forcément par des progrès en défense. Dans une Conférence Est ouverte, les Hornets espèrent gratter leur ticket pour le play-in, voire plus si affinités. En posant les bases d’une nouvelle identité.

« Établir une mentalité défensive me tient beaucoup à cœur »confie Charles Lee pour conclure. « Je ne vais pas lever le pied à ce niveau-là. Cette saison va amener des défis différents. Il est évident qu’avoir des profils différents sur le terrain va nous avantager dans certains domaines et nous pénaliser dans d'autres, mais si nous restons soudés, nous avons le talent pour défendre à haut niveau. »