Russell Westbrook, Will Smith… et l’hypocrisie de LeBron James ?

Le journaliste Yaron Weitzman fait beaucoup parler depuis quelques heures, avec la parution de son livre « A Hollywood Ending : The Dreams and Drama of the LeBron Lakers », qui revient sur la relation entre LeBron James et Jeanie Buss, la propriétaire des Lakers, dans un bras de fer constant.

Un extrait de l'ouvrage circule particulièrement, ayant été publié par l'auteur lui-même sur le site The Ringer. Il concerne Russell Westbrook et LeBron James, au début de la saison 2022/23.

Le meneur de jeu est arrivé la saison précédente et n'a pas vraiment convaincu. Dans le même temps, la franchise a raté son exercice et si le « King » soutient en public son coéquipier, il pousse en coulisses pour que les Lakers fassent venir Kyrie Irving, qui a demandé son transfert de Brooklyn. Sauf que, pour qu'un possible transfert se fasse, les dirigeants doivent lâcher Russell Westbrook…

LeBron James veut sécher le moment avec Will Smith

Ce dernier comprend alors que le soutien médiatique de LeBron James n'est que du vent et que ce dernier entretient surtout son image publique.

Cette sensation va se confirmer, chez Russell Westbrook, après le troisième match de la saison contre les Blazers. Los Angeles est alors toujours à la recherche de sa première victoire et Will Smith est de passage au centre d'entraînement. C'est une volonté de Rob Pelinka, de faire venir des personnalités d'autres horizons pour échanger avec les joueurs. Ce jour-là, c'est au tour de l'acteur de « Men In Black ».

Les joueurs viennent de finir la séance vidéo de la défaite contre Portland avec leur coach Darvin Ham et alors que ce dernier et Rob Pelinka vont chercher Will Smith, LeBron James quitte ses coéquipiers. « À vous de gérer ça », lance-t-il. Il est suivi par Anthony Davis dans la foulée. Les autres joueurs hésitent sur la marche à suivre.

« On s'en va tous alors ? », demande Russell Westbrook. « Non, on doit rester », lui répond Patrick Beverley. Le MVP 2017 ne comprend pas la situation ni l'attitude du duo LeBron James – Anthony Davis. Son coéquipier lui rappelle alors que les deux « peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils ont gagné un titre ». Finalement, Darvin Ham ira chercher les deux All-Stars avant que Rob Pelinka et Will Smith n'arrivent.

Une photo qui a un tout autre sens désormais

L'anecdote pourrait s'arrêter-là, mais ce qui va causer la colère de Russell Westbrook, c'est l'attitude de LeBron James. Non pas parce qu'il a voulu partir avant la rencontre avec Will Smith, mais par rapport à la façon dont il va agir face à l'acteur. « LBJ » va ainsi multiplier les questions, si bien que le moment qui ne devait durer que 30 minutes va en demander le double.

« Le même qui voulait partir est maintenant là à réciter des répliques de films et à raconter le vie du gars », se souvient un témoin cité par Yaron Weitzman. Dans le même temps, Russell Westbrook est désabusé. « Je déteste cette putain d'hypocrisie », dit-il à un coéquipier. Les Lakers se réunissent pour immortaliser ce moment quand le MVP 2017 ajoute : « Je ne peux pas faire ça. »

La photo est toujours visible sur les réseaux sociaux de la franchise californienne et Russell Westbrook est bien dessus. En revanche, si on regarde de près et quand on connaît les coulisses de cette histoire comme c'est le cas désormais, on comprend mieux pourquoi il n'avait pas vraiment envie de sourire sur le cliché…