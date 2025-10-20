Alex Mumbru est enfin rentré chez lui

Les dernières semaines d'Alex Mumbru furent particulièrement compliquées. Rappel des faits : avant le début de l'EuroBasket, dans lequel il coachait l'Allemagne, il est victime d'une pancréatite. Hospitalisé en Finlande, il laisse son assistant Alan Ibrahimagic gérer la phase de poules.

Puis il revient pour la phase finale mais ne peut pas assurer sa place plus d'un match. Alex Mumbru décide alors de se mettre à nouveau en retrait, en préférant se placer derrière son assistant et ses joueurs pendant les rencontres. On avait pu vérifier l'impact de sa pancréatite sur son corps puisqu'il était amaigri.

On le sait, l'Allemagne va finir par remporter la compétition mais les ennuis médicaux de son sélectionneur ne seront pas terminés, le privant de fêter ce titre avec ses joueurs en Allemagne.

L'ancien international espagnol fut de nouveau hospitalisé mi-septembre, cette fois à Barcelone, après avoir perdu 16 kilos et sa vésicule biliaire, après une opération. Finalement, Alex Mumbru a enfin donné de bonnes nouvelles. « Je me sens mieux. Je suis enfin de retour chez moi. L’hôpital, c'est terminé », a-t-il sobrement annoncé.