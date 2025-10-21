Attention « Banger » avec cette KD 18 « Slim Reaper » ! Nike a frappé très fort cette année sur ses différents coloris de chaussures signature spécial Halloween et il y a fort à parier que cette KD 18 « Slim Reaper », l'un des surnoms de Kevin Durant, fasse un vrai carton.
La tige noire est en effet accompagnée d'un motif phosphorescent inédit de squelette de main, dont les bouts de chaque doigt remontent jusqu'aux œillets. Une main phosphorescente qui brille donc dans le noir, tout comme la semelle extérieure, voilà qui donne à l'ensemble un effet « Halloween » assuré !
La KD 18 « Slim Reaper » est disponible depuis aujourd'hui sur Basket4Ballers au prix de 170 euros !
Notre verdict de la KD 18
Nike a pris un nouveau virage depuis la KD 15 pour continuer d'accompagner au mieux les besoins de Kevin Durant, notamment en termes de maintien, de stabilité, et de confort. Comme c'est écrit sur la boîte : “Conçu pour les spécificités exactes de Kevin Durant”.
Les artifices pour garantir un bon maintien ont pris différentes formes ces dernières années, pour en arriver à cette cage en TPU en lanières allant jusqu'aux œillets pour bien comprimer le pied. C'est un point que tous les modèles dans le style « slasher » ne devraient pas négliger, et KD semble l'avoir bien compris.
Côté technique, avec une adhérence également optimale et un bon équilibre au niveau de la semelle entre confort et réactivité, la KD 18 reste à la hauteur de son statut de modèle haut de gamme.