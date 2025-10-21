Attention « Banger » avec cette KD 18 « Slim Reaper » ! Nike a frappé très fort cette année sur ses différents coloris de chaussures signature spécial Halloween et il y a fort à parier que cette KD 18 « Slim Reaper », l'un des surnoms de Kevin Durant, fasse un vrai carton.

La tige noire est en effet accompagnée d'un motif phosphorescent inédit de squelette de main, dont les bouts de chaque doigt remontent jusqu'aux œillets. Une main phosphorescente qui brille donc dans le noir, tout comme la semelle extérieure, voilà qui donne à l'ensemble un effet « Halloween » assuré !

La KD 18 « Slim Reaper » est disponible depuis aujourd'hui sur Basket4Ballers au prix de 170 euros !