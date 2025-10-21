La Nike Book 1 passe en mode « Scorpion »

Fidèle au rendez-vous, plus d'un an et demi après sa sortie, la Nike Book 1 fait partie des modèles Nike qui vont arborer un coloris inédit pour Halloween. La première chaussure signature de Devin Booker en a même profité pour célébrer son signe astrologique.

La tige de la première chaussure signature de Devin Booker est en effet habillée d'un cuir brillant, recouvert d'un imprimé scorpion qui fait référence à l'anniversaire du joueur, qui fêtera ses 29 ans le 30 octobre prochain. L'empeigne est recouverte d'un « Swoosh » blanc, de la même couleur que la semelle extérieure. A noter que cette Book 1 ne dispose pas de tirette, comme sur les premiers modèles.

L'arrière des Suns a précisé que cette version « Halloween » comportait des finitions inédites, comme certains détails plus fins qui apparaissent lorsqu'on regarde la chaussure sous une lumière noire.

La Nike Book 1 « Halloween » est disponible depuis aujourd'hui sur Basket4Ballers au prix de 150 euros.