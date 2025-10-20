Quand Jaylen Brown effectue sa rééducation avec une championne olympique de natation

Il n'est pas inhabituel de croiser Jaylen Brown à la piscine durant l'intersaison. Depuis quatre ans, l'ailier des Celtics travaille ainsi. Mais cet été, il a cherché et trouvé une partenaire de prestige : Dara Torres. Elle a brillé aux Jeux olympiques de 1984, 1992 et 2000, en décrochant 12 médailles, dont quatre d'or, et a également établi quelques records du monde.

« Je pensais vraiment qu'il allait couler », se souvient-elle lors de sa première rencontre avec le joueur de Boston (1m98 et 102 kilos). « Plus on est musclé, plus on va sous l'eau. »

Que cherchait précisément le MVP des Finals 2024 en s'associant avec une nageuse de très haut niveau ? « Perfectionner ma technique dans l'eau, mon efficacité, sans faire de mouvement de trop. C'est une analogie de la vie : on ne perd pas de temps, on veut juste aller du point A au point B le plus facilement possible. »

Dara Torres a souligné l'attitude de Jaylen Brown, qu'elle qualifie de « perfectionniste » et qui, malgré des erreurs de débutant, se corrige rapidement. « Il comprend les choses comme ça », dit-elle, en claquant des doigts. « J'aimerais que tous les athlètes soient comme lui… »

L'influence de Michael Jordan

Surtout que la première plongée a eu lieu un mois après l'opération du joueur, pour soigner une rupture partielle du ménisque droit. Ce que Dana Torres ne savait pas…

« C'était une nouvelle pour moi, on n'avait pas l'impression qu'il avait été opéré », souligne la quadruple championne olympique. « Je pense que la natation peut vraiment aider à la rééducation car cela n'abîme pas les articulations. C'est presque comme si on flottait dans les airs, mais il y a tout de même une certaine résistance. »

Et si Jaylen Brown s'est jeté à l'eau, c'est pour imiter une autre légende olympique, et surtout du basket.

« Quand je lui ai demandé comment il était venu à la natation, il m'a répondu que Michael Jordan le faisait, même s'il n'en parlait pas vraiment », raconte Dana Torres. « Quand on est sur le parquet, on n'utilise pas tous nos muscles, alors que dans la piscine, si. Ça aide dans différents aspects si on fait plusieurs sports », conclut la star des Celtics.

Jaylen Brown Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 BOS 78 17 45.4 34.1 68.5 0.6 2.2 2.8 0.8 1.8 0.4 0.9 0.2 6.6 2017-18 BOS 70 31 46.5 39.5 64.4 0.9 4.0 4.9 1.6 2.6 1.0 1.8 0.4 14.5 2018-19 BOS 74 26 46.5 34.4 65.8 0.9 3.4 4.2 1.4 2.5 0.9 1.3 0.4 13.0 2019-20 BOS 57 34 48.1 38.2 72.4 1.1 5.3 6.4 2.1 2.9 1.1 2.2 0.4 20.3 2020-21 ☆ BOS 58 35 48.4 39.7 76.4 1.2 4.8 6.0 3.4 2.9 1.2 2.7 0.6 24.7 2021-22 BOS 66 34 47.3 35.8 75.8 0.8 5.3 6.1 3.5 2.5 1.1 2.7 0.3 23.6 2022-23 ☆ BOS 67 36 49.1 33.5 76.5 1.2 5.7 6.9 3.5 2.6 1.1 2.9 0.4 26.6 2023-24 ☆ BOS 70 34 49.9 35.4 70.3 1.2 4.3 5.5 3.6 2.6 1.2 2.4 0.5 23.0 2024-25 ☆ BOS 63 34 46.3 32.4 76.4 1.3 4.5 5.8 4.5 2.4 1.2 2.6 0.3 22.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.