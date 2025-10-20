Les Nets laissent déjà partir Kobe Bufkin

Drafté en 15e position en 2023, Kobe Bufkin se retrouve déjà sans contrat ! Selon ESPN, les Nets ont décidé de s’en séparer à quelques jours seulement du début de la saison régulière…

Arrivé à Brooklyn en septembre dernier dans un simple échange contre de l'argent, l’ancien joueur des Hawks n’a pas eu le temps de s’imposer. Handicapé par les blessures depuis ses débuts en NBA, le « combo guard » de 22 ans n’a disputé que 27 petits matchs en deux saisons, avec des moyennes de 5.0 points, 2.0 rebonds et 1.6 passe, à 37% au tir, 22% à 3-points et 65% aux lancers-francs.

Formé à Michigan, Kobe Bufkin s’était surtout montré en G-League et lors des Summer League, mais son manque de régularité physique a freiné son développement. Du côté des Nets, la concurrence à son poste n’a rien arrangé : Nolan Traoré, Egor Demin et Ben Saraf sur le poste 1 ; Cam Thomas, Terance Mann, Drake Powell et Tyrese Martin sur le poste 2… Autant dire que la rotation était déjà bien remplie.

Résultat : Brooklyn préfère libérer un spot dans son effectif, quitte à payer pour cela les 4.5 millions de dollars que Kobe Bufkin devait toucher en 2025/26. Une décision logique au vu de la situation… mais un vrai coup dur pour le joueur, qui va devoir rebondir ailleurs pour relancer sa carrière, alors qu'il vient de fêter ses 22 ans.

Kobe Bufkin Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 ATL 17 12 37.0 22.5 50.0 0.4 1.6 1.9 1.6 1.2 0.4 0.6 0.3 4.8 2024-25 ATL 10 12 38.3 21.1 72.2 0.5 1.6 2.1 1.7 0.9 0.3 0.8 0.2 5.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.