Quel plaisir de voir Jordan Brand lâcher un peu les chevaux pour habiller sa dernière mouture, la Air Jordan 40. On reste sur du classique mais ce coloris « Chicago » ne manquera pas de se démarquer avec sa touche « old school » rappelant la toute première Air Jordan 1.

La tige est intégralement en cuir blanc, avec une superposition latérale pour faire ressortir le « Swoosh », avec une base avant et des lacets en noir. On retrouve surtout le logo « Nike Air » en blanc sur fond rouge sur la languette. L'ensemble repose sur une semelle entre blanc, noir et rouge.

Pour rappel, la semelle intermédiaire est composée d'une mousse Zoom X équipée d'un amorti Zoom Strobel, combinant ici deux des technologies les plus innovantes de Nike.

La Air Jordan 40 « Chicago » a déjà été portée la semaine dernière par Trae Young et va rapidement arriver sur le marché mondial. Basket4Ballers l'annonce pour le 1er novembre au prix de 200 euros au nom de Air Jordan 40 « Cash ».