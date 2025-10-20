Giannis Antetokounmpo s'est déjà activé à promouvoir la Nike Giannis Freak 7 à l'occasion de son retour à la compétition lors ses deux premières sorties en présaison. La septième chaussure signature de la superstar des Bucks est déjà bien lancée, l'heure est à présent à la confirmation avec la sortie imminente de ce cinquième coloris « Shapeshift » pour fêter la reprise de la saison régulière NBA !

La tige en gris et blanc cassé est accompagnée d'un « Swoosh » inversé couleur gris métallisé et de touches de vert fluo sur les lacets et rose fluo, au niveau du col notamment.

La dernière touche d'originalité se situe au niveau de la languette touffue en gris. Entre rose et jaune-vert, la semelle extérieure fait notamment ressortir les lettres du nom de famille de Giannis Antetokounmpo.

La Giannis Freak 7 « Shapeshift » est annoncée pour ce mardi sur Basket4ballers au prix de 125 euros, et Giannis Antetokounmpo la portera peut-être dès le premier match de Milwaukee, face à Washington ce mercredi soir.