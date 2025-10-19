Les Bulls privés de Zach Collins pour au moins un mois

Le « taureau » Julius Randle a fait une victime : Zach Collins. À la fin du 3e quart-temps de la rencontre entre Bulls et Wolves plus tôt cette semaine, le partenaire de Rudy Gobert a voulu pénétrer en puissance. Son homologue de Chicago s'est mis sur sa route et s'est sacrifié pour obtenir un passage en force.

Mais Collins est mal retombé et s'est blessé au poignet gauche, qu'il s'est tenu immédiatement sur le moment. Une chute qui lui a imposé d'être opéré d'une fracture dès le lendemain. L'état de santé de l'intérieur, qui signait une présaison propre (11.6 points à 78% aux tirs en cinq matchs), sera ainsi réévalué dans quatre semaines.

L'ancien intérieur des Blazers et des Spurs va donc manquer le démarrage de la saison régulière à Chicago. Là où il avait atterri en février dernier, dans le cadre d'un échange d'ampleur autour de Zach LaVine. En un peu moins d'une trentaine d'apparitions avec les Bulls, le 10e choix de la Draft 2017 avait apporté environ 9 points et 7 rebonds en 20 minutes de moyenne.

Son absence peut représenter une belle opportunité de se montrer pour le jeune Français Noa Essengue, à qui Billy Donovan a récemment demandé de muscler son jeu.

Zach Collins Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 POR 66 16 39.8 31.0 64.3 0.7 2.7 3.3 0.8 2.0 0.3 0.9 0.5 4.4 2018-19 POR 77 18 47.3 33.1 74.6 1.4 2.8 4.2 0.9 2.3 0.3 1.0 0.9 6.6 2019-20 POR 11 26 47.1 36.8 75.0 2.3 4.0 6.3 1.5 3.3 0.5 1.3 0.5 7.0 2021-22 SAN 28 18 49.0 34.1 80.0 1.6 3.8 5.5 2.2 2.4 0.5 1.6 0.8 7.8 2022-23 SAN 63 23 51.8 37.4 76.1 1.8 4.5 6.4 2.9 3.2 0.6 2.0 0.8 11.6 2023-24 SAN 69 22 48.4 32.0 75.3 1.7 3.7 5.4 2.8 3.0 0.5 1.9 0.8 11.2 2024-25 * All Teams 64 15 50.7 30.2 88.5 1.6 2.9 4.5 1.7 2.1 0.5 0.9 0.5 6.4 2024-25 * SAN 36 12 46.2 30.4 88.6 1.1 1.8 2.8 1.4 1.9 0.4 0.6 0.4 4.6 2024-25 * CHI 28 20 54.1 30.0 88.4 2.3 4.4 6.7 2.1 2.2 0.5 1.3 0.5 8.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.