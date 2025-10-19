Bismack Biyombo, le mentor qui murmure aux oreilles des jeunes Spurs

A San Antonio, l'annonce du roster définitif pour la saison régulière a permis de constater que la cote de Bismack Biyombo était intacte puisque l'ancien intérieur du Thunder et des Hornets sera toujours assis au bout du banc, prêt à donner un coup de main en cas de mise au repos ou de problème physique de Victor Wembanyama, Luke Kornet, voire même Kelly Olynyk. La saison passée, il avait débuté 26 matches après la fin de saison prématurée de Wemby.

A 33 ans, il se satisfait parfaitement de ce rôle. « C’est un super groupe de jeunes et c’est un plaisir d’être là pour les aider, » expliquait Biyombo cette semaine. « Quand on aime ce qu’on fait, on ne peut pas appeler ça du travail. Et moi, j’aime travailler avec des gens bien. Quand je regarde notre groupe de jeunes, je vois qu’ils ont faim. Ils veulent progresser, ils veulent s’améliorer, ils veulent gagner. Vu la manière avec laquelle nous travaillons et le rythme que nous tenons, nous pouvons tous être fiers de ce que nous faisons. »

“La définition même du professionnalisme”

A San Antonio, on apprécie d'avoir un “grand frère” pour épauler cet effectif très jeune. Chris Paul est parti, et il n'a pas été remplacé en termes d'expérience et d'encadrement. Mitch Johnson a besoin d'une voix dans le vestiaire pour l'épauler, et d'un cadre lorsque la “second unit” débarque sur le terrain.

« Il incarne la définition même du professionnalisme, » estime le successeur de Gregg Popovich. « J’espère que nos jeunes observent et écoutent tout ce qu’il fait. Il est toujours prêt. Il parle à ses coéquipiers, et il a conscience que chaque minute à la salle est importante.”

A priori, ses jeunes partenaires apprécient son aide et ses conseils. “Il est très altruiste” confirme Julian Champagnie. “Il entre sur le terrain avec les jeunes, les guide, organise le jeu. Ce genre de présence, c’est vraiment précieux.”