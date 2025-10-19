Dillon « le fou » Brooks en sang à l’entraînement

« Coach, dis-leur à quel point on s’entraîne dur. Je me suis ouvert la tête, dis-leur à quel point on défend dur ! »

Le décor est planté. Arcade sourcilière ouverte après un coup de coude reçu à l’entraînement, Dillon Brooks n’a pas manqué d’interpeller son nouveau coach, Jordan Ott, devant la presse.

Fidèle à son personnage, le nouvel ailier des Suns voulait marquer les esprits. Et rappeler que l’intensité défensive n’est pas un concept abstrait chez lui, mais une ligne de conduite. Quitte à en faire parfois un peu trop…

« Il a pris un coup de coude. C'était un accident. C’est arrivé en fin de séance, il s’est ouvert l’arcade, je crois », a confirmé Jordan Ott. « Je suis sûr qu’il va exagérer le nombre de points de suture. On va tous finir par le savoir. Il défendait en étant un peu trop proche, il s’est accroché… »

Leader par l'exemple…

Un simple fait de jeu ? Plutôt un nouvel épisode dans la légende personnelle de Dillon Brooks, éternel provocateur, adepte du combat défensif. Son coéquipier Collin Gillespie a rapidement saisi à qui il avait affaire.

« Il est fou », a résumé le meneur. « C’est le genre de joueur que vous détestez affronter, mais que vous adorez avoir avec vous. Si vous ne le connaissez pas, vous pensez qu’il est cinglé, mais en dehors du terrain, c’est un mec génial. Sur le parquet, c’est comme si un interrupteur se déclenchait. Il devient quelqu’un d’autre. »

Mais ce « quelqu’un d’autre » n’apparaît pas par hasard. Dillon Brooks joue ce rôle à fond pour entraîner l’équipe avec lui dans une dynamique d’intensité et d’agressivité. Un rôle de leader assumé, même dans la provocation. Il a d’ailleurs surnommé Collin Gillespie « Villain Jr. », dans la lignée de son propre surnom de « Villain » (le méchant).

« Il est dur, physique, il ne fait pas dans la dentelle », a ajouté Collin Gillespie. « Il ne se laisse pas faire. Il transmet ça au reste de l'équipe, il donne le ton, il apporte de l'énergie. Je pense qu'une fois que les autres joueurs le voient, ils se nourrissent de cette énergie ».

Pas de doute : Dillon Brooks sera présent mercredi, pour le grand rendez-vous de l’Opening Night face aux Kings.

Dillon Brooks Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 MEM 82 29 44.0 35.6 74.7 0.6 2.5 3.1 1.6 2.8 0.9 1.5 0.2 11.0 2018-19 MEM 18 18 40.2 37.5 73.3 0.5 1.2 1.7 0.9 2.8 0.6 1.1 0.2 7.5 2019-20 MEM 73 29 40.7 35.8 80.8 0.9 2.4 3.3 2.1 3.8 0.9 1.7 0.4 16.2 2020-21 MEM 67 30 41.9 34.4 81.5 0.8 2.1 2.9 2.3 3.5 1.2 1.8 0.4 17.2 2021-22 MEM 32 28 43.2 30.9 84.9 0.9 2.3 3.2 2.8 3.3 1.1 1.6 0.2 18.4 2022-23 MEM 73 30 39.6 32.6 77.9 0.6 2.7 3.3 2.6 3.3 0.9 1.4 0.2 14.3 2023-24 HOU 72 31 42.8 35.9 84.4 0.7 2.7 3.4 1.7 3.3 0.9 1.2 0.1 12.7 2024-25 HOU 75 32 42.9 39.7 81.8 1.0 2.7 3.7 1.7 3.2 0.8 1.0 0.2 14.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.