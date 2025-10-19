Doc Rivers reprend un Coffey à Milwaukee

Ses quatre apparitions en présaison n’auront pas marqué les esprits (à peine plus de 3 points et 1 rebond de moyenne) mais Amir Coffey a su convaincre les Bucks. Arrivé pour le « training camp » avec un contrat « Exhibit 9 », l’ailier de 28 ans a ainsi réussi à transformer l’essai et va signer pour un an au minimum vétéran.

Dans le Wisconsin, il a retrouvé Doc Rivers, qui l’avait lancé en NBA lors de sa saison rookie aux Clippers, en 2019/20. Après six exercices passés à Los Angeles, Amir Coffey a depuis gagné en expérience dans un rôle d'ailier d'impact en sortie de banc, et c'est dans la même mission qu'il sera attendu à Milwaukee.

Andre Jackson Jr. préféré à Tyler Smith

La dernière place dans le roster se jouait ensuite entre l'intérieur Tyler Smith, drafté en 2023 et le poste 2/3 sophomore Andre Jackson Jr. et c'est ce dernier qui a été choisi. Si on a très peu vu Tyler Smith avec l'équipe première (23 matchs disputés à cinq minutes de jeu en moyenne), l'explosif Andre Jackson Jr. a été bien plus utilisé depuis deux saisons, avec 124 matchs disputés dont 51 en tant que titulaire.

Tyler Smith bénéficiait pourtant d'un contrat « garanti », mais Milwaukee avait jusqu'à hier pour le couper sans que son salaire n'apparaisse dans le « salary cap ». Andre Jackson n'avait pour sa part que 800 000 dollars d'assurés et va donc voir son contrat à 2.2 millions de dollars la saison être honoré. Avant Tyler Smith, Milwaukee avait déjà coupé Chris Livingston, deuxième tour de la Draft 2023.

Une fois que le départ de Tyler Smith sera acté et les choix de garder Amir Coffey et Andre Jackson confirmés, Milwaukee sera alors prêt pour attaquer la saison, avec 15 contrats garantis et trois « two-way contracts ».

Amir Coffey Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 LAC 18 9 42.6 31.6 54.5 0.2 0.7 0.9 0.8 1.1 0.3 0.4 0.1 3.2 2020-21 LAC 44 9 43.7 41.1 71.1 0.2 0.8 1.0 0.5 0.7 0.2 0.3 0.0 3.2 2021-22 LAC 69 23 45.3 37.8 86.3 0.4 2.5 2.9 1.8 1.3 0.6 0.7 0.2 9.0 2022-23 LAC 50 13 38.6 27.5 77.8 0.3 0.7 1.1 1.1 1.0 0.1 0.4 0.1 3.4 2023-24 LAC 70 21 47.2 38.0 85.9 0.4 1.7 2.1 1.1 1.5 0.6 0.5 0.2 6.6 2024-25 LAC 72 24 47.1 40.9 89.1 0.4 1.8 2.2 1.1 1.7 0.6 0.6 0.1 9.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.