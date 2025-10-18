Pour le Heat, une présaison sans victoire mais avec des doutes

Six matchs, six défaites. Un bilan inquiétant pour certains fans de Miami, surtout à quelques jours du coup d’envoi de la saison régulière, le 22 octobre face au Magic. Mais après ce sixième revers face aux Grizzlies (141-125), Erik Spoelstra reste serein, et pour lui ce bilan ne signifie pas grand chose.

« Il y avait certaines choses que je voulais voir dans ce match, et j’en ai vu beaucoup, notamment avec les titulaires, mais aussi sur certaines minutes de rotation, avec les remplaçants. Nous allons nous appuyer là-dessus. Nous n’allons pas nous concentrer sur le bilan de la présaison », a expliqué le nouveau coach des Etats-Unis.

Parmi les points positifs, il y a la nouvelle grosse sortie de Norman Powell, qui continue de justifier son arrivée avec 23 points à 8/13 au tir (dont 3/6 à trois points), accompagnés de 6 passes décisives. Bam Adebayo a également livré une prestation solide avec 23 points, 8 rebonds et 4 passes décisivies, pendant que Kel’el Ware, titularisé à la place de Nikola Jovic, a brillé avec un double-double (20 points, 14 rebonds).

Quel cinq de départ ?

Davion Mitchell et Andrew Wiggins n’ont joué qu’une dizaine de minutes chacun, mais Erik Spoelstra a souligné « avoir vu ce qu’il voulait voir » dans leurs séquences limitées.

« Nous allons nous concentrer sur certains aspects qui reflètent la façon dont nous voulons jouer, » a poursuivi Erik Spoelstra. « Défensivement, nous en avons beaucoup parlé. Nous devons faire un meilleur travail au rebond, et ce sera primordial dès le premier match. Orlando va être agressif au rebond, c’est certain, et il faudra que nous soyons présents au rebond sur les cinq postes. »

À quelques jours de ce premier match, le cinq majeur du Heat reste flou. Comme Tyler Herro est à l'infirmerie, et que Nikola Jovic a tout juste repris l'entraînement, seuls trois éléments semblent certains de débuter : Andrew Wiggins, Bam Adebayo et Norman Powell.

Erik Spoelstra hésite encore entre Davion Mitchell et Dru Smith pour le poste de meneur titulaire, et Kel'el Ware pourrait accompagner Bam Adebayo si Nikola Jovic ne reçoit pas le feu vert d'ici mercredi.

Davion Mitchell, de retour après une blessure au mollet, a démarré plusieurs matchs de présaison, mais Dru Smith a souvent été le premier à sortir du banc pour accompagner les titulaires. « Peu importe si je démarre ou pas », a répondu Davion Mitchell. « J’ai déjà apporté une étincelle depuis le banc l’an dernier, et je peux le refaire. » Pour Erik Spoelstra, Davion Mitchell est plus précieux comme 6e homme, et il pourrait donc opter pour Dru Smith.