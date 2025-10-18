Malgré ses pertes de balle, les Spurs font confiance à Victor Wembanyama comme créateur

Avec 17 points à 66% de réussite, 8.8 rebonds, 4 passes et 2 contres en seulement 20 minutes de moyenne sur les cinq matchs de présaison, Victor Wembanyama a rappelé pourquoi il est l’un des joueurs les plus attendus de la saison. Mais au milieu de ces stats impressionnantes, un chiffre interroge : 23 pertes de balle pour 20 passes.

Un ratio loin d’être flatteur, mais qui n'inquiète pas vraiment dans les rangs des Spurs.

« En tant que créateur, j'ai le sentiment qu'il va faire un travail formidable », assure carrément son coéquipier Keldon Johnson. « Il va nous placer dans d'excellentes positions pour réussir. C'est notre gars. »

Privé de De’Aaron Fox, mais aussi de Stephon Castle et Dylan Harper sur certains matchs, le Français s’est retrouvé avec plus de responsabilités balle en main, dans des rôles parfois inhabituels. De quoi expliquer en partie le souci.

« Il s'est beaucoup amélioré », explique Julian Champagnie au sujet des talents de passeur du Français. « Il prend de très bonnes décisions. Même les erreurs qu'il commet sont altruistes. Ce ne sont pas des erreurs où il essaie de faire quelque chose de fou ou quoi que ce soit de ce genre. Il essaie de passer le ballon, de le donner à un joueur démarqué, et c'est ce que l'on veut voir, surtout en tant que coéquipier. »

Des pertes de balle moins téméraires ?

Là où, par le passé, « Wemby » pouvait parfois tenter des passes trop ambitieuses ou précipitées, ses pertes de balle en présaison ont davantage ressemblé à un manque d’automatismes, pour des « turnovers » moins téméraires.

Autre axe à surveiller : son dribble haut et sa tendance à partir systématiquement à droite. Une habitude que ses adversaires commencent à bien lire, notamment lorsqu’il remonte le ballon. Isaiah Jackson n’a pas hésité à le presser très haut lors des affrontements face aux Pacers, en provoquant plusieurs pertes de balle.

Mais chez les Spurs, on reste extrêmement confiant. Et l’état d’esprit du joueur continue d’inspirer le vestiaire.

« Il veut passer le ballon, il veut gagner » conclut toutefois Julian Champagnie. « Il veut que tout le monde participe et nous devons faire du bon travail pour l'aider à y parvenir. »

Victor Wembanyama Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 SAN 71 30 46.5 32.5 79.6 2.3 8.4 10.6 3.9 2.2 1.2 3.7 3.6 21.4 2024-25 ☆ SAN 46 33 47.6 35.2 83.6 1.8 9.2 11.0 3.7 2.3 1.1 3.2 3.8 24.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.