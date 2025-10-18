À Las Vegas, les Aces célèbrent leur troisième titre en quatre ans

Huit ans après le déménagement de la franchise à Las Vegas, les Aces ont célébré hier leur troisième titre WNBA en quatre ans, avec une courte parade sur le « Strip », puis une soirée de fête.

« On doit le refaire l'an prochain » annonce Becky Hammon, qui peut compter sur A'ja Wilson pour accumuler les succès. Mais pour la coach, ce groupe était le plus facile à diriger de son mandat. « Elles ont travaillé d'arrache-pied, peu importe les circonstances. C'est l'un des groupes les plus résilients que j'ai connus. »

On ne donnait en effet pas cher de la peau de cette équipe suite à son humiliation (111-58) en milieu de saison, face au Lynx. Tout juste à l'équilibre (14 victoires – 14 défaites), souvent dépassé défensivement, le groupe de A'ja Wilson et Jackie Young avait réagi par une série de 16 victoires consécutives pour finir la saison régulière.

« C'est un groupe vraiment spécial. Nous avons prié ensemble et sabré le champagne ensemble », a de son côté expliqué la quadruple MVP A'ja Wilson, très émue au moment de parler de Becky Hammon. « Elle a cru en nous alors que personne ne le faisait. Sans Becky Hammon, nous n'allions nulle part. »

NaLyssa Smith et Jackie Young ont de leur côté économisé leurs temps de parole, pour éviter d'être débordées par l'émotion, se contentant de promettre que ce groupe avait encore beaucoup de choses à faire.

Ensuite, Crime Mob, Ludacris et Mya ont pu débuter leurs performances musicales pour enflammer la soirée. « Maintenant, c'est une parade », pouvait conclure Jewell Loyd, qui avait rejoint les Aces cette année.