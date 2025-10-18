Pariez en ligne avec Unibet
Héros du Thunder, Ousmane Dieng terrasse les Nuggets au buzzer !

NBA – Meilleur marqueur du Thunder face aux Nuggets, Ousmane Dieng inscrit le panier de la gagne à la dernière seconde.

ousmane diengMême si ce n'est qu'un match de présaison, Ousmane Dieng se souviendra longtemps de cette rencontre face aux Nuggets. Dans ce « choc » de la conférence Ouest, auquel Shai Gilgeous-Alexander et Chet Holmgren ont participé, l'ailier-fort français a été le héros de la rencontre avec un « game winner » au buzzer pour offrir la victoire au Thunder (94-91).

« C’était une contre-attaque, et une action dans notre style. Je devais tirer » a-t-il raconté après la rencontre. « Il a très bien défendu. Je voulais tirer dès le premier mouvement, alors j’ai dû faire un pas d’écart et tirer comme ça, mais la sensation était bonne. »

De l'impro

En gros, il a dégainé au feeling. « C’était de l’improvisation. Je crois que j’en ai mis un similaire en G-eague l’an dernier, mais, c’était vraiment de l’impro » poursuit-il. « Ça fait du bien. Comme je l’ai dit, je veux juste jouer dur, défendre fort, faire les bons choix en attaque et aider l’équipe à gagner. C’est ce que j’essaie de faire chaque soir, à chaque fois que je suis sur le terrain. »

Juste avant, c'était lui qui avait contré DaRon Holmes, et c'était lui qui avait été au coeur d'un 17-0 pour permettre au Thunder d'effacer un déficit de 16 points (85-69) dans le 4e quart-temps. Sur son « game winner », on devine toute la confiance accumulée lors de cette présaison réussie, et il termine la rencontre avec 17 points à 6 sur 12 aux tirs, et il en était à 1 sur 6 à 3-points avant ce dernier tir…

La rentrée de Chet Holmgren

A l'instar des Wolves face aux Sixers, les Nuggets étaient venus avec l'équipe B, sans Nikola Jokic ni les titulaires habituels. À l'inverse, le Thunder a testé ses rotations principales, profitant de la première apparition en présaison de Chet Holmgren. Le pivot a été servi à plusieurs reprises par Shai Gilgeous-Alexander (12 points, 5 passes à 100% aux tirs), et la doublette Holmgren–Hartenstein a rapidement retrouvé ses automatismes.

Ses stars mises au repos en seconde période, alors que Denver avait rejoint les vestiaires avec 13 points d'avance, le Thunder a laissé la place à ses jeunes, et c’est là que le match a basculé. Pendant sept minutes, les Nuggets ne vont plus inscrire le moindre point, jusqu'à ce « money time » dont Ousmane Dieng sera le héros.

Par Fabrice Auclert
