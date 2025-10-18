Victor Wembanyama et les Spurs bouclent une présaison parfaite

Cinq matchs, cinq victoires. Les Spurs ont bouclé une présaison parfaite avec un nouveau succès (133-104) face aux Pacers et, même si ça reste des matchs de préparation, la troupe de Mitch Johnson peut être satisfaite.

Avant leur premier match de saison régulière, mercredi face aux Mavericks, les Spurs ont ainsi régalé le Frost Bank Center lors de cette dernière répétition générale contre les finalistes en titre.

Avec 17 points à 7/9 au tir, 12 rebonds et 4 contres en 24 minutes, Victor Wembanyama a encore impressionné, dans un rôle légèrement différent de celui de la saison dernière. Plus puissant, « Wemby » est ainsi servi plus près du cercle que la saison passée, et il tente clairement davantage d'aller vers le panier. Il n'a ainsi pris qu'un 3-points.

En défense, il est par contre toujours un incroyable paratonnerre, sa taille perturbant tous ceux qui s'aventurent dans la raquette des Spurs. Son seul déchet est à la passe, où il est placé davantage dans un rôle de créateur, et où il a encore tendance à chercher des lignes de passe trop compliquées.

Autre bonne nouvelle pour San Antonio : la bonne forme de Julian Champagnie, qui boucle le match avec 15 points à 5/6 de loin et qui pourrait aider les Spurs à régler une partie de leurs problèmes de « spacing » !