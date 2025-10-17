Son « tour » étant venu aux Suns, James Jones intègre les bureaux de la NBA

Enfant, il n'aurait jamais imaginé pouvoir intégrer la Grande Ligue, y devenir un joueur, et encore moins devenir dirigeant d'une équipe NBA. « C’est une expérience qui me semble irréelle, je dois me pincer pour y croire. C’est fou de repenser à ce parcours », formule James Jones qui a débarqué dans le championnat américain en 2003.

Drafté très bas (49e choix), cet ancien shooteur a connu une carrière de « role player » avec 14 saisons entre cinq équipes. Avec surtout à la clé, trois titres NBA (Heat 2012, 2013, Cavs 2016). S'est ensuite ouverte une seconde carrière, comme dirigeant. Direction les Suns, l'une de ses premières franchises comme joueur.

Revenu en 2018, James Jones a participé au redressement de l'équipe de l'Arizona. Avec un point d'orgue : l'arrivée de Chris Paul, qui a permis l'accès des Suns à la finale NBA perdue en 2021. « Mon passage à Phoenix a été phénoménal », qualifie-t-il, affichant un bilan comptable positif avec les Suns à 298 victoires pour 257 défaites (54%).

Son mandat s'est terminé en mai dernier après l'échec fracassant du montage du « Big Three » Kevin Durant, Devin Booker et Bradley Beal. Le conseiller Brian Gregory a ainsi pris le relais au poste de GM, tandis que James Jones a encore grimpé d'un échelon : vice-président des opérations basket de la ligue en remplacement de Joe Dumars.

Une vision plus large désormais

« Le fait est que lorsque vous êtes GM en NBA, si vous ne gagnez pas, votre tour finit par arriver. Donc, c’était simplement mon tour, et j’étais enthousiaste à l’idée de faire cette transition au sein de la NBA parce que, comme pour toute chose, on recherche un défi d’apprentissage, et celui-ci en est un », apprécie-t-il sur cette nouvelle mission, persuadé de pouvoir s'appuyer sur une « perspective unique » du fait de son parcours.

« Je peux voir tous les désirs et objectifs individuels, mais je suis vraiment concentré sur l’objectif collectif qui est de faire de notre sport un jeu mondial et une référence mondiale en matière de sport et de divertissement », vise le dirigeant.

« Il fera un travail formidable, vraiment formidable. Il connaît le jeu, la ligue, il a un excellent contact avec les gens. Toutes ces qualités sont essentielles dans son rôle actuel. On va passer beaucoup de temps ensemble à travailler sur différents sujets, d’une part parce qu’il y a un lien entre nous, et d’autre part parce que nos chemins se croisent assez souvent », s'enthousiasme de son côté Brian Gregory, qui dit crouler sous les mails, comme son prédécesseur.

On se doute que James Jones gardera un œil sur les performances de son ancienne équipe. Mais aujourd'hui, le dirigeant va regarder plus largement : « Il y a tellement d’enthousiasme autour de notre sport, que ce soit au niveau local, national ou mondial, il n’y a pas de meilleur moment pour être impliqué dans la NBA qu’aujourd’hui. »