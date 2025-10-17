Place aux passes pour Walker Kessler !

Pour son premier match de présaison avec le Jazz, Walker Kessler a bien failli signer un triple-double : 14 points, 10 rebonds et surtout 8 passes décisives, le meilleur total de son équipe lors de la victoire (132-129) face aux Blazers.

Parmi ces huit offrandes, trois ont trouvé Lauri Markkanen, souvent servi lorsque le pivot se plaçait en tête de raquette pendant que le Finlandais coupait vers le cercle.

« Je vais continuer de ne pas avoir peur de faire ce genre de passes » affirmait le pivot après la rencontre. « Ce soir, cela a marché et c’était amusant. J’adore créer des actions. »

Cette prestation à la passe n’a rien d’un hasard. À 24 ans, le pivot du Jazz travaille activement à diversifier son jeu offensif. Face à Portland, il a montré de vrais progrès dans la lecture du jeu : passes vers les shooteurs dans les coins, pour les joueurs coupant dans la raquette, et même quelques tentatives de lobs pour des alley-oops.

Plus impliqué dans le jeu ?

Une évolution qui n’a pas échappé à son jeune coéquipier Keyonte George.

« Je le vois faire ces passes tout le temps à l’entraînement. Maintenant, il les tente en match. Il a plus confiance en son travail, et ça se ressent dans son jeu de passes. »

Pour Will Hardy et son staff, cette présaison fait office de prolongement du camp d’entraînement. L’occasion parfaite pour expérimenter, notamment en testant un Walker Kessler plus impliqué dans la création offensive.

« Nous lui demandons de s’impliquer davantage en attaque, et nous l’utilisons comme facilitateur quand l’équipe joue sans ballon », détaille l’entraîneur. « Cela fait partie de son évolution. Il y aura de bons moments et d’autres plus compliqués, mais nous allons continuer à le mettre dans ces situations. »

Walker Kessler Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 UTH 74 23 72.0 33.3 51.6 3.1 5.3 8.4 0.9 2.3 0.4 0.8 2.3 9.2 2023-24 UTH 64 23 65.4 21.1 60.2 2.6 4.9 7.5 0.9 2.1 0.5 1.0 2.4 8.1 2024-25 UTH 58 30 66.3 17.6 52.0 4.6 7.6 12.2 1.7 2.2 0.6 1.5 2.4 11.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.