Les Bulls de Matas Buzelis s’offrent les Wolves

À une petite semaine de leur premier match face aux Pistons, les Bulls ont bouclé leur présaison avec une troisième victoire en cinq matches. Devant leur public, les coéquipiers de Josh Giddey s'imposent 126-120 face aux Wolves, dans une rencontre qui s'est terminée sur du “hourra basket”.

Ayo Dosunmu, Isaac Okoro, Patrick Williams et surtout Coby White à l'infirmerie, Billy Donovan a continué ses expérimentations sur son cinq de départ et ce jeudi, il avait opté pour un duo intérieur Nikola Vucevic-Jalen Smith afin de répondre au tandem Randle-Gobert. Pari plutôt réussi, même si la défense a parfois craqué sous la puissance de Minnesota.

« On va devoir être une équipe où le tout est plus fort que la somme des parties, » a résumé Billy Donovan à propos de son bricolage permanent. « Dans cette optique, faire bouger les joueurs à différents postes, changer les titulaires ou ajuster les rotations, c’est quelque chose sur lequel on a une certaine souplesse. »

À l'aile, Matas Buzelis a confirmé ses belles dispositions : 19 points en 25 minutes. Le Lituanien est clairement plus à l’aise sur ses drives et comme il est adroit derrière l’arc, c'est un vrai poison par sa polyvalence et son agressivité. Il termine cette présaison avec un quatrième match à 19 points et plus.

Encore un match à venir pour les Wolves

À ses côtés, Josh Giddey n'est pas très loin du triple-double avec 14 points, 9 passes et 7 rebonds. Julian Phillips (17 points) et Jevon Carter (12 points, dont deux gros tirs dans le money time) font la différence dans le 4e quart-temps face au banc des Wolves.

Justement, côté Minnesota, Anthony Edwards est prêt à attaquer la saison : 25 points en 30 minutes, avec une large palette de moves toujours aussi fluides et maitrisés. Plutôt en puissance, l'épaule en avant, Julius Randle ajoute 23 points à son compteur, pendant que Rudy Gobert a répondu à Nikola Vucevic avec 16 points, 8 rebonds et 2 contres.

En sortie de banc, le jeune Rob Dillingham a brillé (13 points, 5 passes), tout comme Terrence Shannon Jr. (14 points, 7 passes), très à l’aise en transition.

Pour les partenaires de Rudy Gobert, la présaison n'est pas terminée puisqu'il reste un match à disputer face aux Sixers, et Joel Embiid pourrait être en tenue.