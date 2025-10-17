Reed Sheppard gâche le gros match de Zaccharie Risacher

Sélectionnés respectivement aux 1ere et 3e places de la Draft 2024, Zaccharie Risacher et Reed Sheppard se sont livré un superbe duel cette nuit pour la dernière sortie en présaison des Hawks et des Rockets. Alors que les Hawks étaient au complet, c'est bien l'équipe B des Rockets qui s'imposent 133-115.

Privés de Kevin Durant, Alperen Sengun, Amen Thompson, Jabari Smith Jr, Tari Eason, Steven Adams et Clint Capela, les Rockets avaient décidé de confier les clés du camion à leur meneur par intérim Reed Sheppard, et le sophomore n’a pas déçu.

Josh Okogie se montre

Le n°3 de la Draft 2024 a livré une prestation complète : 29 points, 6 passes, 6 rebonds, 4 interceptions et 3 contres, le tout en seulement 29 minutes. Agressif et actif, l'ancien arrière de Kentucky a dicté le tempo des siens tout en empoisonnant Trae Young, limité à 12 points et 10 passes.

Dans un effectif décimé, Josh Okogie a également profité de l’occasion pour briller. L’ancien joueur des Suns a compilé 28 points, à 8/15 au tir, tout en apportant sa défense habituelle (2 interceptions, 3 contres). Souvent cantonné à un rôle de “stopper”, il a prouvé qu'il pouvait aussi apporter des points lorsque l’équipe en a besoin.

Les Rockets invaincus

Devant leur public, et à l'inverse des Rockets, les Hawks avaient choisi de jouer cette rencontre au complet, avec notamment Trae Young, Kristaps Porzingis et Zaccharie Risacher.

Le Français a séduit avec ses 24 points et 7 rebonds, agressif dans ses drives et précis à mi-distance. Pour une fois, Risacher s'est montré dès le début de rencontre, et il n'a pas faibli.

Kristaps Porzingis a également brillé avec 23 points et 13 rebonds, tandis que Nickeil Alexander-Walker (17 points) confirme qu'il sera un 6e homme à suivre de très près cette saison.

En tête à la pause d'un petit point (61-60), Atlanta a craqué au retour des vestiaires face à la défense de Houston, auteur de 16 interceptions et de 20 balles perdues provoquées. A la traîne à la fin du 3e quart-temps (95-87), les Hawks ont fini par lâcher lorsque Quin Snyder a ouvert grand son banc, et les Rockets en profitent pour remporter une 4e victoire en quatre matches dans cette présaison.

La prochaine sortie, c'est mardi soir pour le déplacement à OKC et l'ouverture de la saison régulière.