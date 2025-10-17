Le WNBA All-Star Game de retour à Chicago

Le lieu du All-Star Game 2026 de la WNBA est désormais connu. Après Indiana en 2025, le match des étoiles va rester dans le Midwest, direction Chicago !

C'est la deuxième fois que « Windy City » va avoir l'honneur de recevoir le WNBA All-Star Game après celui organisé en 2022, à la Wintrust Arena, la principale salle du Chicago Sky.

Cette fois, le match prévu le 25 juillet prochain aura lieu à l'United Center, où le Sky délocalise désormais certains de ses matchs, et qui dispose de deux fois plus de places avec une capacité d'accueil de plus de 20 000 spectateurs. Un bond en avant qui illustre bien la folle progression réalisée par la ligue féminine ces dernières années.

La Wintrust Arena restera au cœur de l'événement puisque le concours de tirs à 3-points et le “Skills challenge” s'y dérouleront le 24 juillet.

« Le Chicago Sky est ravi d'accueillir à nouveau le All-Star Game 2026 de la WNBA à Chicago », a déclaré Adam Fox, PDG et président du Sky. « Nous sommes impatients de poursuivre sur la lancée du succès du précédent All-Star Game et de célébrer la croissance explosive de la ligue en mettant en avant les plus grandes stars de la WNBA sur la scène mondiale ».

Après Indiana, l'équipe de Caitlin Clark, c'est donc Chicago, la ville de la formation d'Angel Reese, qui va être mise à l'honneur, et ce n'est sans doute pas un hasard car la rivalité entre les deux joueuses, draftées en 2024, a beaucoup aidé à populariser la WNBA. Caitlin Clark n'avait malheureusement pas pu être de la partie cet été, après s'être blessée lors du match précédant le All-Star Weekend à Indianapolis…