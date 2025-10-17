Pariez en ligne avec Unibet
Une première New Balance pour Cooper Flagg

Sneakers – Le modèle « Player Exclusive » New Balance Hesi Low v2 destiné au rookie des Mavs va débarquer sur le marché le jour de son premier match de saison régulière, face à San Antonio.

New Balance n'aura pas attendu longtemps pour mettre en valeur Cooper Flagg. Il faut dire que l'équipementier américain a réalisé un énorme coup en raflant la nouvelle pépite de Dallas à la concurrence, après avoir réussi à attirer Kawhi Leonard en 2018, juste avant son épopée victorieuse avec Toronto. Et que la reprise approche, avec un premier duel alléchant qui s'annonce pour ses Mavs, face aux Spurs de Victor Wembanyama mercredi prochain.

C'est donc la New Balance Hesi Low v2 qui a été choisie pour ce coloris « Player Exclusive » qui va finalement sortir pour le grand public à l'occasion de la reprise de la saison NBA.

Sa tige en blanc cassé et gris est assortie de touches de vert rappelant les couleurs principale de l'état du Maine, dont Cooper Flagg est originaire. Le « N » de New Balance apparaît ainsi en gris aux contours vert.

La New Balance Hesi Low v2 « Cooper Flagg » est annoncée pour le 22 octobre, soir de l'”Opening Night” aux Etats-Unis au prix de 120 dollars.

(Via SneakerNews)

Par Romain Davesne
Commentaires
