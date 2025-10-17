Du retard à l’allumage pour Jeremy Sochan

Encore raté pour Jeremy Sochan. Blessé au mollet en août dernier, l'ailier de San Antonio avait dû déclarer forfait pour l'EuroBasket avec la Pologne et le « training camp » des Spurs. Sur le retour à l'approche de la reprise de la saison, mercredi prochain sur le parquet des Mavs, voilà qu'il s'est à nouveau blessé, au poignet cette fois.

Les Spurs ont annoncé que son entorse du poignet gauche est survenue lors d'un entraînement ce mercredi et que sa participation pour le premier derby texan de la saison est déjà compromise. À noter que San Antonio devra également composer sans De'Aaron Fox, qui se remet toujours des ischio-jambiers.

La seule « bonne nouvelle », c'est que la franchise texane a ajouté que les absences de Jeremy Sochan et De'Aaron Fox ne devraient pas excéder deux à trois matchs.

Après Dallas, les Spurs vont bénéficier d'un calendrier plutôt clément, avec un déplacement à New Orleans et les réceptions de Brooklyn, Toronto et Miami. De quoi remonter progressivement en puissance.

Jeremy Sochan Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 SAN 56 26 45.3 24.6 69.8 1.7 3.6 5.3 2.5 2.5 0.8 1.7 0.4 11.0 2023-24 SAN 74 30 43.8 30.8 77.1 1.9 4.6 6.4 3.4 2.3 0.8 1.9 0.5 11.6 2024-25 SAN 54 25 53.5 30.8 69.6 2.4 4.2 6.5 2.4 2.4 0.8 1.6 0.5 11.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.