Giannis Antetokounmpo adore déjà jouer avec Myles Turner

Les Bucks ont fait tout ce qu'ils ont pu cet été pour satisfaire Giannis Antetokounmpo, et avoir un pivot capable d'écarter le jeu, comme Brook Lopez l'a longtemps fait, est très important pour le « Greek Freak ».

L'arrivée de Myles Turner satisfait donc le double MVP, qui salue déjà la mentalité de l'ancien joueur des Pacers.

« Ce qui est le plus important chez lui, c'est son esprit de sacrifice », explique ainsi l'ailier fort grec. « Parfois, il sait qu'il ne va pas recevoir le ballon mais qu'il va créer un bon tir pour un coéquipier. »

Pour l'instant, les deux hommes ont encore peu joué ensemble en présaison, mais la capacité de Myles Turner à écarter le jeu, comme il l'a montré avec son 5/8 de loin face aux Bulls, plaît déjà beaucoup à son coéquipier.

« C'est amusant de jouer avec lui. Cela me facilite le jeu », conclut Giannis Antetokounmpo. « Je vais essayer de lui rendre la vie facile. Comme j'attire déjà beaucoup d'attention, il va aussi pouvoir générer beaucoup de tirs ouverts… Il facilite donc le jeu non seulement pour moi, mais aussi pour toute l'équipe. »

Myles Turner Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 IND 60 23 49.8 21.4 72.7 1.1 4.4 5.5 0.7 2.6 0.4 1.1 1.4 10.3 2016-17 IND 81 31 51.0 34.5 80.9 1.7 5.6 7.3 1.3 3.2 0.9 1.3 2.1 14.5 2017-18 IND 65 28 47.9 35.7 77.7 1.4 5.0 6.4 1.3 2.9 0.6 1.5 1.8 12.7 2018-19 IND 74 29 48.7 38.8 73.6 1.4 5.8 7.2 1.6 2.6 0.8 1.4 2.7 13.3 2019-20 IND 62 30 45.7 34.4 75.1 1.4 5.2 6.6 1.2 2.7 0.7 1.4 2.1 12.1 2020-21 IND 47 31 47.7 33.5 78.2 1.3 5.2 6.5 1.0 3.5 0.9 1.4 3.4 12.6 2021-22 IND 42 29 50.9 33.3 75.2 1.5 5.5 7.1 1.0 2.8 0.7 1.3 2.8 12.9 2022-23 IND 62 29 54.8 37.3 78.3 1.4 6.1 7.5 1.4 3.5 0.6 1.7 2.3 18.0 2023-24 IND 77 27 52.4 35.8 77.3 1.5 5.5 6.9 1.3 3.0 0.5 1.4 1.9 17.1 2024-25 IND 72 30 48.1 39.6 77.3 1.2 5.3 6.5 1.5 2.5 0.8 1.7 2.0 15.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.