Giannis Antetokounmpo adore déjà jouer avec Myles Turner

Les Bucks ont fait tout ce qu'ils ont pu cet été pour satisfaire Giannis Antetokounmpo, et avoir un pivot capable d'écarter le jeu, comme Brook Lopez l'a longtemps fait, est très important pour le « Greek Freak ».
L'arrivée de Myles Turner satisfait donc le double MVP, qui salue déjà la mentalité de l'ancien joueur des Pacers.
« Ce qui est le plus important chez lui, c'est son esprit de sacrifice », explique ainsi l'ailier fort grec. « Parfois, il sait qu'il ne va pas recevoir le ballon mais qu'il va créer un bon tir pour un coéquipier. »
Pour l'instant, les deux hommes ont encore peu joué ensemble en présaison, mais la capacité de Myles Turner à écarter le jeu, comme il l'a montré avec son 5/8 de loin face aux Bulls, plaît déjà beaucoup à son coéquipier.
« C'est amusant de jouer avec lui. Cela me facilite le jeu », conclut Giannis Antetokounmpo. « Je vais essayer de lui rendre la vie facile. Comme j'attire déjà beaucoup d'attention, il va aussi pouvoir générer beaucoup de tirs ouverts… Il facilite donc le jeu non seulement pour moi, mais aussi pour toute l'équipe. »
|Myles Turner
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2015-16
|IND
|60
|23
|49.8
|21.4
|72.7
|1.1
|4.4
|5.5
|0.7
|2.6
|0.4
|1.1
|1.4
|10.3
|2016-17
|IND
|81
|31
|51.0
|34.5
|80.9
|1.7
|5.6
|7.3
|1.3
|3.2
|0.9
|1.3
|2.1
|14.5
|2017-18
|IND
|65
|28
|47.9
|35.7
|77.7
|1.4
|5.0
|6.4
|1.3
|2.9
|0.6
|1.5
|1.8
|12.7
|2018-19
|IND
|74
|29
|48.7
|38.8
|73.6
|1.4
|5.8
|7.2
|1.6
|2.6
|0.8
|1.4
|2.7
|13.3
|2019-20
|IND
|62
|30
|45.7
|34.4
|75.1
|1.4
|5.2
|6.6
|1.2
|2.7
|0.7
|1.4
|2.1
|12.1
|2020-21
|IND
|47
|31
|47.7
|33.5
|78.2
|1.3
|5.2
|6.5
|1.0
|3.5
|0.9
|1.4
|3.4
|12.6
|2021-22
|IND
|42
|29
|50.9
|33.3
|75.2
|1.5
|5.5
|7.1
|1.0
|2.8
|0.7
|1.3
|2.8
|12.9
|2022-23
|IND
|62
|29
|54.8
|37.3
|78.3
|1.4
|6.1
|7.5
|1.4
|3.5
|0.6
|1.7
|2.3
|18.0
|2023-24
|IND
|77
|27
|52.4
|35.8
|77.3
|1.5
|5.5
|6.9
|1.3
|3.0
|0.5
|1.4
|1.9
|17.1
|2024-25
|IND
|72
|30
|48.1
|39.6
|77.3
|1.2
|5.3
|6.5
|1.5
|2.5
|0.8
|1.7
|2.0
|15.6
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.