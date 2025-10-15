Shai Gilgeous-Alexander très propre face aux Bucks

A voir Giannis Antetokounmpo défendre sur Shai Gilgeous-Alexander sur une séquence en isolation dans le premier quart-temps, on sent bien que le début de la saison régulière approche. Cette nuit, les deux MVP ont prouvé qu'ils étaient prêts pour la reprise, lors de la victoire du Thunder (116-112) à Milwaukee. Le premier cumule 16 points, 7 rebonds et 4 passes, tandis que le second, qui a débuté la rencontre par une action à 4-points, compile 23 points, 6 passes, à 8/10 au tir en 19 minutes.

Sans Chet Holmgren ni Jalen Williams, SGA a été soutenu par Lu Dort et Cason Wallace sur la partie défensive avec 7 interceptions cumulées pour les deux, et c'est ce qu'a retenu le coach du Thunder. « On a été très précis dans nos placements et nos lectures, » a expliqué Mark Daigneault. « C’est un point sur lequel on a insisté pendant le camp, et ce soir, on a vu de vrais progrès. »

Sous les panneaux, Branden Carlson terminé avec 17 points et 9 rebonds, dont 3 tirs primés sur 5 tentés, tout en jouant un rôle clé dans le troisième quart pour maintenir OKC au contact.

« Les gars me font totalement confiance. Quand je suis ouvert, ils me donnent la balle, » apprécie-t-il. « Ça reflète vraiment la personnalité et l’état d’esprit de cette équipe. »

Quant au rookie Brooks Barnhizer, il signe son deuxième double-double de suite avec 10 points, 12 rebonds, mais aussi 2 passes et 2 interceptions. Cet extérieur est dans la veine d'un jeune Alex Caruso avec beaucoup de courses, de l'énergie au rebond, et ce goût pour le sale boulot.