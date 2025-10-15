Jamal Murray sans pitié avec les Bulls

Pas besoin d'attendre les playoffs pour voir du grand Jamal Murray… Cette nuit, le meneur des Nuggets a pris feu face aux Bulls avec 30 points, dont 21 en première mi-temps. Sous son impulsion, les Nuggets menaient déjà de 15 points après six minutes, et comme Nikola Jokic a fait du Nikola Jokic, avec 18 points, 8 rebonds, 8 passes en seulement 24 minutes, les joueurs de David Adelman ont passé une soirée plutôt tranquille pour s'imposer 124-117.

Côté Chicago, Josh Giddey cumule 25 points, 9 rebonds et 6 passes, tandis que Noa Essengue inscrit 2 points à 1 sur 4 aux tirs en 17 minutes.

Si Aaron Gordon a ajouté 17 points, et que Peyton Watson a été le meilleur scoreur du banc avec 12 unités, Jamal Murray a vraiment crevé l'écran par son agressivité.

Que ce soit dans ses pénétrations ou sur ses tirs après écran, il était clairement très déterminé, et ça se traduit par un 10 sur 10 aux lancers-francs. Pour donner une idée du caractère exceptionnel de son passage, la saison passée, Jamal Murray n'avait atteint la barre des 10 lancers tentés qu'à une reprise…

Peyton Watson, doublure de Jamal Murray

Autre enseignement de la soirée : David Adelman a de nouveau aligné la paire Jokic–Valanciunas en cours de match, et l'entraîneur de Denver les a même associés à Aaron Gordon pour du « Very Tall Ball ».

Avant la rencontre, il était revenu sur cette première association testée face aux Clippers. « J’ai trouvé ça hilarant à revoir sur la vidéo, » avait-il reconnu. « On n’a pas eu beaucoup de temps pour faire jouer ces gars-là ensemble. Ils ont travaillé les systèmes ensemble, mais pas vraiment joué côte à côte. C’était un peu du genre : on enlève le pansement et on voit ce que ça donne. »

Enfin, le coach des Nuggets a aussi testé Cam Johnson avec la « second unit », avec Peyton Watson comme meneur de jeu, puisque Russell Westbrook n'a pas été remplacé. Les deux s'en sont plutôt bien tirés.