Evan Mobley, le fils caché de Kevin Garnett et Giannis ?

« MVP ». C'est le SMS que reçoit chaque matin Evan Mobley, et c'est signé de son préparateur physique, Olin Simplis. Un mantra quotidien pour motiver le jeune intérieur des Cavaliers, déjà All-Star et Défenseur de l’année en 2024, à franchir un cap et devenir l'un des meilleurs joueurs de la NBA. « Je pense sincèrement que ce gamin peut être dans le top 5 NBA pour le reste de sa carrière », confie Simplis au site RG.org. « Tant que je fais partie de son cercle, c’est ce qu’on visera. »

Sous la coupe de son préparateur physique, Mobley n’a donc pas chômé cet été, et son travail a porté sur plusieurs axes, avec notamment l'agressivité balle en main. « Les Cavaliers ont déclaré qu'ils souhaitaient qu'il soit plus dynamique sur le dribble et plus agressif. Il a également travaillé sa conduite de balle, sa capacité à se positionner, ses pénétrations et sa présence dans la raquette. Il s'agit de mettre la pression sur la défense le plus souvent possible » explique Simplis. « Je sais qu'avec tout le talent qu'ils ont là-bas et comme Evan est un joueur altruiste, il lui arrive de se mettre en retrait. Mais nous avons travaillé sur lui pour qu'il soit plus agressif, plus affirmé et plus visible. »

Un peu plus fluide que Giannis ?

Pour y parvenir, les séances ont été intenses avec des ballons lestés, des situations de deux contre un dans des espaces réduits, des scrimmages contre des adversaires ou coéquipiers comme Pat Williams, Klay Thompson ou De’Andre Hunter. Et selon Simplis, Mobley a dominé. « Il a été plus fort, plus tranchant. Avant, quand un défenseur le stoppait, il passait la balle. Désormais, il continue son action, il change de direction, il joue avec plus de force. »

S'il parvient à ajouter ces qualités d'agressivité et de puissance, de qui va-t-il se rapprocher ? « C’est un hybride entre Kevin Garnett et Giannis Antetokounmpo. Il a le second saut de KG au rebond défensif, son envergure, son instinct défensif. Mais comme Giannis, il peut attraper le rebond et remonter la balle pour créer le jeu. Et je pense qu’il est même un peu plus fluide et technique que Giannis. »

Méconnu du grand public, Simplis rappelle qu'il a du nez pour jauger le talent d'un joueur. « Les gens pensaient que j’étais fou quand j’ai dit que Shai Gilgeous-Alexander serait le meilleur joueur de sa Draft. À l'époque, il y avait [Marvin] Bagley, Luka [Doncic], Deandre Ayton, Trae Young. Il y avait tellement de bons joueurs. Mais il est aujourd’hui MVP et le premier champion NBA de ce groupe. Ce que je vois au quotidien avec Evan, c’est du même ordre. »

Son prochain chouchou ? Stephon Castle, le coéquipier de Victor Wembanyama aux Spurs, à qui il promet rapidement une sélection All-Star.