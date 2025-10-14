Luka Garza a bien compris le message de Joe Mazzulla

L'effectif des Celtics a changé, et les méthodes de Joe Mazzulla aussi. En présaison, le coach ne tolère plus le moindre manque d'investissement. Payton Pritchard a ainsi été remplacé après avoir perdu la balle sur un marcher, Jaylen Brown parce qu'il n'avait pas pris un rebond. Même sanction pour Luka Garza…

L'intérieur s'était jeté pour contester un tir de Dean Wade, lors du match face aux Cavaliers. Tardant à revenir pour jouer le rebond, il a été remplacé dans la foulée par Xavier Tillman.

« Il a été très clair » explique le joueur au sujet de son coach. « Et nous savons tous où nous en sommes. Et nous savons tout de suite que si nous baissons les bras, nous allons sortir. Il nous fixe simplement une norme pour que nous abordions le match avec cet état d'esprit, afin d'éviter que cela ne se produise. »

Ce n'est sans doute pas une stratégie que Joe Mazzulla pourra appliquer toute la saison, mais Luka Garza a bien compris que c'était un moyen de mettre le doigt sur les bonnes habitudes.

Le rebond, une priorité à Boston

« J'ai contesté le tir, mais j'ai fait deux pas de plus et je ne suis pas immédiatement revenu pour bloquer le rebond. Il savait qu'il avait raté son tir et s'est précipité pour récupérer le ballon, mais si j'avais mieux anticipé, j'aurais pu revenir devant lui et l'empêcher de le faire. C'est donc quelque chose que je dois améliorer. »

Il faut dire que le rebond, et en particulier le rebond défensif, c'est une des priorités de Boston cette saison.

« J'adore ça », assure Luka Garza sur la méthode de son coach. « Il nous impose simplement un certain niveau d'exigence. C'est un état d'esprit. C'est plus qu'une simple action. C'est un état d'esprit qui consiste à prendre position, à bloquer l'adversaire et à faire l'effort nécessaire. Je me suis raté sur cette action (lorsqu'il a laissé Dean Wade prendre un rebond offensif). J'avais une chance, évidemment c'était un rebond difficile, mais peu importe, ça n'a pas d'importance. Il a pris le rebond, pas moi, et c'est pourquoi j'ai été sorti du match. Et je l'accepte à 100%. Je comprends cela, et je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour que cela ne se reproduise pas. »