Dalton Knecht doit aussi gagner ses minutes en défense

À entendre JJ Redick, Dalton Knecht a mis les bouchées doubles cet été. Quitte parfois à trop en faire, et à paraître usé physiquement durant la ligue d'été à cause d'entraînements trop intensifs.

« Je le pense sincèrement : il en a trop fait après la saison, et je crois qu’en Summer League, il était cramé. Il arrivait ici à cinq heures du matin pour enchaîner les tirs, puis faisait deux séances avec notre staff de la Summer League et en salle de muscu », rapporte le coach des Lakers.

Seulement, ce travail semble avoir payé. Le 17e choix de la Draft 2024, qui a tourné à 9 points de moyenne (46% aux tirs dont 38% de loin) pour sa première campagne en NBA, était considéré par son coach comme le meilleur joueur offensif de l’équipe pendant le camp d’entraînement

« C’est une menace sérieuse et un joueur de très haut niveau, et il a fait des progrès. Offensivement, c’est lui qui a été le meilleur de toute l’équipe pendant le camp. On a tout suivi : lors du premier segment de trois jours, il a tiré à 16/27, dont 12/20 à 3-points, et lors du deuxième segment de trois jours, exactement pareil : 16/27, 12/20 à 3-points. En jeu réel, c’est le meilleur marqueur, avec 42 points d’avance sur le deuxième », détaille le coach.

Un « training camp » plus flamboyant que la présaison

Un niveau d'adresse qui ne s'est pas vraiment vérifié durant la présaison. En ouverture face aux Suns, le shooteur a beaucoup souffert (6 points à 2/10 aux tirs dont 1/7 de loin), idem lors de la seconde apparition face aux Warriors (12 points 3/11 dont 2/7 de loin). Titulaire lors du 3e match, il a mieux réagi avec 16 points (4/9).

« J’ai trouvé qu’il avait laissé le jeu venir à lui en attaque. Il a fait de bonnes choses en transition, est allé chercher des lancers-francs », apprécie son coach à l'issue de cette rencontre. Avant d'ajouter un point essentiel : « Son plafond dépendra de ses progrès cette saison en défense. C'est ce qui le déterminera. »

Cet aspect est rarement évoqué avec le sniper de 24 ans, qui s'est fait une place l'an dernier principalement grâce à son adresse extérieure, ainsi que ses qualités athlétiques pour finir au cercle. Mais le shooteur, comme les autres, se doit d'être également actif de l'autre côté du terrain.

« Il a mérité ce soir l’opportunité d’avoir sa chance dans le cinq de départ, et dans toutes nos discussions cet été et pendant la présaison, on a toujours dit que ce serait une année de développement pour lui, de progression. Ce que ça implique, ça doit se faire par étapes. Et il a totalement adhéré à ça, ce qui est super », positive JJ Redick en évoquant une présence pour bloquer au rebond, sprinter en repli défensif ou le fait de communiquer en transition.

« Quand il fait tout ça, c’est un joueur qui a un vrai impact », termine son coach.

Dalton Knecht Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 LAL 78 19 46.1 37.6 76.2 0.5 2.3 2.8 0.8 1.2 0.3 0.5 0.1 9.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.