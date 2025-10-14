Parce qu’il aura plus de shoots ouverts, Dyson Daniels bosse son tir extérieur

Alors que les Hawks ont recruté Kristaps Porzingis, Nickeil Alexander-Walker et Luke Kennard durant l'été afin de passer un cap, Dyson Daniels sait que son rôle pourrait évoluer. Le jeune Australien, MIP de la saison passée, meilleur voleur de ballons et membre de la première équipe défensive de la NBA, entend désormais devenir une menace offensive plus régulière, surtout derrière l’arc. Il s’emploie donc à muscler son jeu offensif.

« Je bosse pour devenir un shooteur plus régulier et plus fiable à 3-points, et d’être capable de jouer le pick-and-roll et de créer pour les autres » explique-t-il. « Nous voulons jouer vite cette année, donc on va jouer beaucoup de contre-attaques, et je dois mieux finir au cercle, progresser à mi-distance et pouvoir marquer ces tirs. »

Trae Young et les autres options offensives vont ainsi monopoliser les défenses adverses, et Dyson Daniels sait que les opportunités viendront naturellement. Reste à les convertir.

« Je me concentre donc sur le fait de devenir plus complet. Je pense que le plus important pour moi est d’être un shooteur extérieur fiable, surtout avec l’équipe que nous avons cette année » poursuit-il, alors qu'il n'affiche que 33% de réussite de loin en carrière. « Il y aura probablement beaucoup de tirs ouverts. »

Les détails feront-ils la différence ?

Les shoots de Dyson Daniels lors de la saison 2024/25

Conscient que tout part de la technique et de la répétition, le joueur de 22 ans a multiplié les séances individuelles cet été, à la fois pour corriger sa mécanique et pour trouver plus de constance.

« Il faut viser un point lorsqu’on shoote, essayer de dégainer plus haut, d’arriver au même endroit à chaque fois, peu importe où je réceptionne le ballon, puis de synchroniser le rythme de mes jambes et de mes bras » décrit-il. « Si l’un prend de l’avance sur l’autre, tout est déséquilibré. Il faut donc s’entraîner maintenant, avant et après l’entraînement, revenir le soir, faire des tirs. Simplement s’entraîner et ressentir cette sensation. »

« Je fais très attention aux détails : où je veux attraper le ballon, où je veux viser, où je veux lâcher la balle. J’essaie de générer plus d’angle sur le tir. Ce sont quelques-unes des choses sur lesquelles je travaille. »

Dyson Daniels Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 NOP 59 18 41.8 31.4 65.0 0.6 2.6 3.2 2.3 1.7 0.7 1.0 0.2 3.8 2023-24 NOP 61 22 44.7 31.1 64.2 1.0 2.9 3.9 2.7 1.7 1.4 1.0 0.4 5.8 2024-25 ATL 76 34 49.3 34.0 59.3 1.6 4.3 5.9 4.4 2.3 3.0 2.0 0.7 14.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.