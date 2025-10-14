Pour Nate Tibbetts, le Mercury a pu apprendre en vitesse accélérée

« Un gros pas dans la bonne direction ». Voilà comment la dernière intervention de Nate Tibbetts devant les médias pourrait être résumée au moment de dresser l'ultime bilan de la saison du Mercury, malheureux finaliste, sweepé par Las Vegas en finale WNBA.

Après avoir passé la saison régulière relativement sous les radars, même si les performances d'Alyssa « triple-double » Thomas ont régulièrement placé Phoenix dans la lumière, les tours de playoffs ont fait grandir l'engouement autour de cette équipe de guerrières, après l'élimination du New York Liberty, champion en titre puis des Minnesota Lynx, premières de la saison régulière.

Le trio composé de Kahleah Copper, Alyssa Thomas et Satou Sabally a été à la hauteur des attentes et le Mercury a été à leur image, entre fougue, talent et QI basket.

« Elles ont fait du super boulot ensemble. Le talent est là. Le fait d'avoir joué une équipe comme Las Vegas et son « Big Three », d'avoir joué ces minutes et vécu ces expériences ensemble, ça signifie quelque chose. On va continuer de grandir dans ce domaine-là », s'est félicité Nate Tibbetts.

Les Aces, l'équipe à abattre

L'heure était aussi de reconnaître la supériorité de Las Vegas, qui n'a pas volé son titre, même si tout s'est au final joué à peu de choses, entre un Game 1 indécis jusqu'au bout et un Game 3 qui a basculé avec la sortie de Satou Sabally dans le « money-time », qui a ensuite privé Phoenix de sa meilleure scoreuse.

« On a joué deux grosses équipes sur les deux premiers tours, mais on a vu un tout autre niveau en Finals » a poursuivi Nate Tibbetts. « Las Vegas a extrêmement bien joué. On a le sentiment d'avoir eu une chance sur quelques matchs, mais on n'a pas fait ce qu'il fallait pour l'emporter. Mais je suis très reconnaissant que nous ayons eu à traverser tout ça ensemble, collectivement, en tant qu'équipe, en tant que staff. C'est une très bonne opportunité d'apprendre pour chacun de nous, et de voir ce qu'il faut en termes de jeu, d'exécution, et toutes ces choses qui font la différence pour gagner (…). Las Vegas est la référence. Elles ont gagné trois des quatre derniers titres. Tout le monde veut les faire tomber. On était dans le coup, et on a été un peu courtes sur la fin, mais on va continuer de les chasser, comme le reste de la ligue. »

L'histoire aura été belle jusqu'à ces Finals, où le Mercury est tombé sur plus fort que lui. Est-ce déjà la fin de ce groupe ? Nate Thibbetts espère que non, même s'il va falloir re-signer chacune des joueuses qui ont fait le succès de cet exercice, dont la rookie franco-camerounaise Monique Akoa Makani.

Et au regard des mouvements qui se préparent et de la conclusion d'un nouvel accord collectif qui pourrait faire exploser les salaires des joueuses, la donne ne s'annonce pas si simple.

« Bien sûr, il y a beaucoup de changements qui vont arriver au niveau de la ligue. Donc il y a beaucoup d'incertitude. Mais je pense que ce qu'on a accompli, entre il y a un an et maintenant, c'est assez impressionnant. Même si on ne sait pas où ça nous mènera, on a le sentiment d'avoir bâti de très bonnes fondations, et d'avoir montré qui on était et qui on voulait être à l'avenir » a-t-il conclu.