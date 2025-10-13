Pour soulager Cade Cunningham, Ausar Thompson jouera davantage meneur

Les Pistons testent de nouvelles options offensives pendant la présaison. Et l’une d’elles consiste à confier un peu plus la balle à Ausar Thompson, afin de soulager Cade Cunningham.
JB Bickerstaff veut en effet voir son jeune ailier avoir davantage de responsabilités dans la création du jeu.
« C’est quelque chose que nous allons davantage faire » explique ainsi le coach à The Athletic. « Le rythme auquel [Ausar Thompson] joue lorsqu’il a le ballon et la menace qu’il représente changent la façon dont les équipes doivent le défendre. Il a la capacité de rendre ses coéquipiers meilleurs. »
Cette nouvelle répartition des rôles doit aussi permettre à Cade Cunningham de respirer un peu. Trop souvent ciblé par les défenses adverses, le meneur subit une pression constante.
Un dribble à améliorer
« Les équipes décident de défendre Cade sur tout le terrain, et parfois, en raison de l’attraction qu’il exerce, les joueurs se contentent de le serrer dans leurs bras » détaille son coach. « Désormais, son défenseur doit faire avec un écran ou un switch, et cela l’aide offensivement, car les adversaires ne peuvent plus l’attraper ou le ceinturer. »
Une évolution que Cade Cunningham accueille évidemment avec satisfaction, même si son coéquipier doit encore progresser sur son dribble s'il veut être réellement efficace dans ce rôle accru.
« Ausar est un joueur capable de bien diriger l’attaque » souligne-t-il ainsi. « En le laissant devenir de plus en plus à l’aise au fil de la présaison, je pense que cela constituera une arme redoutable pour nous. »
|Ausar Thompson
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2023-24
|DET
|63
|25
|48.3
|18.6
|59.7
|2.0
|4.3
|6.4
|1.9
|2.8
|1.1
|1.3
|0.9
|8.8
|2024-25
|DET
|59
|23
|53.5
|22.4
|64.1
|1.9
|3.3
|5.1
|2.3
|2.8
|1.7
|1.4
|0.7
|10.1
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.