Pour soulager Cade Cunningham, Ausar Thompson jouera davantage meneur

Les Pistons testent de nouvelles options offensives pendant la présaison. Et l’une d’elles consiste à confier un peu plus la balle à Ausar Thompson, afin de soulager Cade Cunningham.

JB Bickerstaff veut en effet voir son jeune ailier avoir davantage de responsabilités dans la création du jeu.

« C’est quelque chose que nous allons davantage faire » explique ainsi le coach à The Athletic. « Le rythme auquel [Ausar Thompson] joue lorsqu’il a le ballon et la menace qu’il représente changent la façon dont les équipes doivent le défendre. Il a la capacité de rendre ses coéquipiers meilleurs. »

Cette nouvelle répartition des rôles doit aussi permettre à Cade Cunningham de respirer un peu. Trop souvent ciblé par les défenses adverses, le meneur subit une pression constante.

Un dribble à améliorer

« Les équipes décident de défendre Cade sur tout le terrain, et parfois, en raison de l’attraction qu’il exerce, les joueurs se contentent de le serrer dans leurs bras » détaille son coach. « Désormais, son défenseur doit faire avec un écran ou un switch, et cela l’aide offensivement, car les adversaires ne peuvent plus l’attraper ou le ceinturer. »

Une évolution que Cade Cunningham accueille évidemment avec satisfaction, même si son coéquipier doit encore progresser sur son dribble s'il veut être réellement efficace dans ce rôle accru.

« Ausar est un joueur capable de bien diriger l’attaque » souligne-t-il ainsi. « En le laissant devenir de plus en plus à l’aise au fil de la présaison, je pense que cela constituera une arme redoutable pour nous. »

Ausar Thompson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 DET 63 25 48.3 18.6 59.7 2.0 4.3 6.4 1.9 2.8 1.1 1.3 0.9 8.8 2024-25 DET 59 23 53.5 22.4 64.1 1.9 3.3 5.1 2.3 2.8 1.7 1.4 0.7 10.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.