Au fond du banc des Clippers, Kobe Brown prend son mal en patience

Kobe Brown s’apprête à débuter sa troisième saison avec les Clippers et comme ce fut le cas lors des deux précédents exercices, son temps de jeu risque d’être limité puisque la rotation sur les ailes est chargée avec Derrick Jones Jr, Nicolas Batum et John Collins arrivé en provenance du Jazz cet été.

Même s’il est au fond du banc de Los Angeles, l’ailier de 25 ans ne change rien à sa mentalité. « Je vais simplement continuer de donner le meilleur de moi-même. Honnêtement, je ne laisse pas toutes ces discussions m’atteindre. Si l’équipe gagne, je gagne aussi. Je ne vois pas cela comme une chose négative. Je suis en NBA et je joue au basket pour vivre. Mon heure finira par arriver » se rassure-t-il ainsi.

En deux saisons, les statistiques de Kobe Brown sont restées similaires avec deux points de moyenne et un temps de jeu qui oscille entre les sept et les neuf minutes par soir. Toutefois, même si son apport reste famélique, le 30e choix de la Draft 2023 a l’impression d’avoir progressé depuis son arrivée en Californie.

Des progrès attendus au tir

« En tant que joueur, ma palette technique est bien meilleure maintenant que lors de ma Draft » confie-t-il. « D’un point de vue individuel, je me suis amélioré. »

Si Kobe Brown pense s’être amélioré, ses progrès ne se voient pas dans le temps de jeu que lui offre Tyronn Lue. Pour être plus présent dans la rotation des Clippers, le tacticien attend de lui qu’il soit plus régulier, notamment sur son tir à 3-points où l’ailier n’affichait que 23% de réussite la saison dernière.

Une faiblesse qui s’est encore vue durant les trois premiers matchs de la présaison des Clippers où il ne tourne qu’à 22% de réussite, dont 16% de loin, avec une dernière sortie ratée face aux Nuggets : 1/7 en 16 minutes de jeu.

« Je veux qu’il continue d’avoir confiance en lui » soulignait Tyronn Lue au début du camp d’entraînement. « Il apporte beaucoup d’énergie sur les rebonds offensifs, mais il doit être régulier sur son tir à 3-points. C’est la chose la plus importante pour lui. »

Kobe Brown Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 LAC 44 9 41.1 29.2 50.0 0.5 1.0 1.4 0.6 1.1 0.3 0.2 0.1 2.0 2024-25 LAC 40 7 45.8 23.1 71.4 0.5 1.1 1.6 0.6 0.6 0.2 0.3 0.1 1.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.