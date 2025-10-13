Georges Niang absent pour la reprise

Georges Niang espérait sans doute un autre scénario pour son grand retour à Utah. Mais l’intérieur de 32 ans va devoir prendre son mal en patience avant de fouler à nouveau le parquet du Delta Center et de retrouver son public.

Blessé au pied gauche depuis le début du camp d’entraînement (une fracture de fatigue du quatrième métatarsien), il devait initialement être réévalué après deux semaines d’arrêt. Le verdict est tombé : il devra patienter encore « deux à trois semaines » avant un nouvel examen médical. Le staff du Jazz se veut toutefois rassurant, évoquant une progression satisfaisante malgré un délai de convalescence prolongé.

Après une saison rookie quasi blanche à Indiana et un passage en G-League au début de l’exercice 2017/18, c’est sous le maillot du Jazz que le poste 4 shooteur a réellement lancé sa carrière NBA. En trois saisons et demie à Salt Lake City, il a contribué aux meilleures années récentes de la franchise, notamment lors de la saison 2020/21, conclue à la première place de l'Ouest avant une élimination frustrante face aux Clippers en demi-finale.

Passé ensuite par Philadelphie, Cleveland puis Atlanta en fin de saison 2024/25, Georges Niang a bouclé la boucle cet été en retrouvant Utah. Il devait y apporter son expérience et son leadership auprès d’un groupe jeune (à peine 25 ans de moyenne d’âge) aux côtés notamment de Kevin Love, un autre vétéran du groupe de Will Hardy.

Il lui faudra désormais un peu plus de temps avant de pouvoir joindre les actes à la parole.

Georges Niang Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 IND 23 4 25.0 8.3 100.0 0.1 0.7 0.7 0.2 0.3 0.1 0.2 0.0 0.9 2017-18 UTH 9 4 36.4 0.0 50.0 0.3 0.7 1.0 0.3 0.1 0.2 0.3 0.0 1.0 2018-19 UTH 59 9 47.5 41.0 83.3 0.2 1.3 1.5 0.6 1.0 0.2 0.4 0.1 4.0 2019-20 UTH 66 14 43.8 40.0 83.3 0.2 1.7 1.9 0.7 1.1 0.3 0.5 0.1 5.9 2020-21 UTH 72 16 43.7 42.5 95.7 0.4 2.1 2.4 0.8 1.6 0.3 0.7 0.1 6.9 2021-22 PHL 76 23 43.7 40.3 88.1 0.3 2.3 2.7 1.3 2.5 0.4 0.8 0.2 9.2 2022-23 PHL 78 19 44.2 40.1 86.7 0.2 2.1 2.4 1.0 1.9 0.4 0.7 0.2 8.2 2023-24 CLE 82 22 44.9 37.6 85.0 0.3 3.1 3.4 1.2 2.3 0.4 0.9 0.2 9.4 2024-25 * All Teams 79 22 46.1 40.6 79.3 0.6 2.8 3.4 1.4 2.5 0.4 1.0 0.2 9.9 2024-25 * CLE 51 21 47.7 40.0 79.3 0.7 3.0 3.7 1.3 2.5 0.3 0.9 0.1 8.7 2024-25 * ATL 28 23 44.1 41.3 79.3 0.5 2.5 3.0 1.6 2.6 0.4 1.2 0.2 12.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.