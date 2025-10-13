Une date de sortie pour la Nike A’One « MVP »

Nike a misé sur A'ja Wilson pour développer étoffer sa collection de lignes signature issues du basket féminin aux côtés de Sabrina Ionescu, et la superstar des Las Vegas Aces le lui a bien rendu avec un quatrième titre de MVP de la saison raflé devant Napheesa Collier, un nouveau titre de championne WNBA avec à la clé un trophée de MVP des Finals ! Une juste récompense au regard de sa deuxième partie de saison époustouflante.

L'occasion était toute trouvée pour présenter un nouveau coloris « MVP » de circonstance pour habiller sa première chaussure signature . Celui-ci s'affiche avec une tige noire et des finitions couleur argent, pour faire ressortir le « Swoosh » sur l'empeigne, le logo de la joueuse sur la languette ou encore sa signature présente sur le talon.

Il faudra attendre le 28 octobre pour voir la Nike A'One « MVP » débarquer sur le marché français. La paire sera notamment à retrouver sur Basket4ballers au prix de 110 euros.