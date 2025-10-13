Le retour en force de la Kobe 9 EM Low

C'était il y a déjà plus de dix ans. Nike avait mis le paquet en sortant une gamme de Kobe 9 à l'occasion du retour sur les parquets de Kobe Bryant pour la saison 2014/15, après sa rupture du tendon d'Achille face aux Warriors, suivie d'une grosse blessure au genou, contractée face aux Grizzlies.

Dix ans plus tard, et alors que la famille du regretté Kobe a désormais fait la paix avec Nike, ce 9e modèle signature a créé l'événement en faisant à nouveau son grand retour son grand retour cet été avec les Kobe 9 EM Low « White Purple » et « Black Gold ».

En voici un troisième pour bien débuter la semaine avec un coloris « Game Royal », avec une tige en bleu roi traversée par un « Swoosh » latéral blanc. Le logo de Kobe Bryant apparaît également en blanc sur la languette. L'ensemble repose sur une semelle en blanc et noir.

La Nike Kobe 9 Low EM Protro Game Royal est à retrouver sur Basket4Ballers au prix de 180 euros.