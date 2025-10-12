Ousmane Dieng en impose physiquement

Mark Daigneault avait déjà fait l'expérience par le passé, lors de la présaison 2024 par exemple : utiliser Ousmane Dieng comme pivot. Bis repetita la nuit passée à l'occasion du déplacement du Thunder sur le parquet des Pacers, rencontre dont le Français était le poste 5 pour la formation d'OKC.

« Son talent à cette taille lui donne une grande polyvalence. Il n'est pas juste grand pour un ailier, il est grand, il fait 2m08. Et son corps s'est étoffé ces dernières années », remarquait le coach en amont du match perdu par sa formation (116-101). Depuis le début de la présaison, le technicien ne cesse de vanter les progrès physiques effectués par le natif de Villeneuve-sur-Lot.

En l'absence de ses rotations intérieures habituelles (Chet Holmgren, Isaiah Hartenstein, Jaylin Williams…), le joueur de 22 ans a pu imposer sa marque dans la raquette adverse. Avec à l'arrivée, une prestation mitigée à 10 points (3/12 aux tirs dont 2/8 à 3-points), 6 rebonds, 3 passes et 2 interceptions.

« Il nous a donné un bon flow. Il a fait tourner le ballon, pris les tirs ouverts, fait les bons choix. C'est clairement un bon passeur. Quand on l'a mis avec Mal (Malevy Leons), il était en mesure de jouer à son poste plus naturel, à l'aile », remarque Daigneault à l'issue du match.

Encore des soucis d'adresse

Lors de sa précédente sortie, où il était sorti du banc face aux Hornets, Dieng avait tout raté (0/6 aux tirs). Titulaire lors des deux premiers matchs de présaison du Thunder, l'ailier s'était montré plus adroit, avec surtout un match à 17 points (7/14 aux tirs), 8 rebonds et 6 passes en ouverture.

Sur l'ensemble de quatre matchs, il tourne à un peu moins de 10 points de moyenne, sur de mauvais pourcentages (30% dont 24% à 3-points). Mais il montre aussi beaucoup de bonnes choses, notamment dans ses transmissions à une main qui ne sont pas sans rappeler celles de Boris Diaw à l'époque des Spurs. Gagner en épaisseur pourrait-il lui permettre d'évoluer dans un rôle similaire avec le Thunder ?

« Avec le temps, ‘Ous' s'est amélioré sur le plan physique. C’est quelque chose de tellement sous-estimé. C'est la même chose avec Ajay (Mitchell). Quand ils sont arrivés dans la cour des grands avec un physique juvénile. Ils mettent leur corps à niveau pas seulement pour tenir tête physiquement, mais pour construire la résistance nécessaire à une saison de 82 matchs. Et Ous a fait du très bon boulot en la matière. Il paraît beaucoup plus costaud qu’à son arrivée », insiste son coach.

Ce dernier, depuis l'arrivée du Français à Oklahoma City en 2022, le responsabilise un peu moins année après année.

Ousmane Dieng Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 OKC 39 15 42.0 26.5 65.2 0.5 2.2 2.7 1.2 1.1 0.4 0.7 0.2 4.9 2023-24 OKC 33 11 42.2 30.0 87.5 0.3 1.2 1.5 1.1 0.7 0.2 0.6 0.2 4.0 2024-25 OKC 37 11 43.2 32.4 68.8 0.5 1.7 2.2 0.8 0.9 0.5 0.5 0.2 3.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.