Duncan Robinson lance une fondation après le suicide de son grand frère

Durant son parcours peu linéaire vers la NBA, Duncan Robinson a pu compter sur le soutien de son grand frère, Eli Robinson. Les deux frères ont même partagé une saison ensemble, à l'époque du lycée. Puis, une fois dans la Grande Ligue, Duncan était souvent appelé par Eli.

Mais les discussions étaient parfois étranges, car le grand frère souffrait de schizophrénie, diagnostiquée en 2021. Cela venait s'ajouter à des addictions de longue durée à l'alcool et à la marijuana, finalement abandonnées la même année. Malgré cette sobriété, la communication était compliquée.

« Le véritable défi résidait dans l'instabilité », se souvient le joueur des Pistons. « Il m'appelait pour s'assurer que j'allais bien, pour s'assurer que j'étais en sécurité, puis il raccrochait. Et bien sûr, rappelait 15 à 20 minutes plus tard. Pendant cette période, je pense que le plus grand défi était de trouver des moyens de compartimenter et d'essayer de continuer à jouer. Je gardais toujours à l'esprit que c'était lui qui traversait cette épreuve. Cela avait évidemment un impact sur notre famille. On était tous constamment anxieux et à cran. Mais notre priorité, c'était lui, pas nous. »

Éviter le manque de continuité durant les soins

Néanmoins, malgré les médicaments, les passages en hôpital psychiatrique ou les nombreux traitements par électrochocs, la schizophrénie perdurait. Le 30 avril dernier, à 34 ans, Eli Robinson s'est donné la mort en se jetant d'un pont. « L'objectif est de transformer cette douleur en progrès et de le faire de manière à ce que le nom d'Eli reste dans les mémoires », résume son petit frère.

Pour cela, l'ancien joueur de Miami a monté une fondation. Le projet de la « Robinson Family Foundation » est de profiter des relations et de l'expérience de la famille afin d'aider les personnes et familles concernées par des problèmes de santé mentale. Notamment face aux difficultés de communication, de continuité dans les divers systèmes de santé, qui freinent alors le parcours de soin.

De plus, la « Robinson Family Foundation » envisage d'offrir une aide sous forme de subventions. En attendant, la famille Robinson a fait don des fonds collectés au Seacoast Mental Health Center, où Eli avait été soigné, pour un montant de plus de 120 000 dollars.

« Tellement de gens n'ont pas accès au soin et sont perdus dans le système. C'est énorme que la famille Robinson puisse utiliser sa plate-forme pour parler de ça », se réjouit Kelly Hartnett, vice-présidente des relations publiques du Seacoast Mental Health Center.