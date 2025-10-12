Zaccharie Risacher et Jalen Johnson brillent face aux Grizzlies

Jalen Johnson trouve Zaccharie Risacher dans le corner, qui sert Trae Young. Ce dernier attaque la raquette, attire l'aide, puis ressert son coéquipier français. Qui sanctionne derrière la ligne à 3-points !

Le premier panier des Hawks face aux Grizzlies illustre bien leur jeu. Un jeu fait de mouvements et de coupes, qui va permettre à Zaccharie Risacher de compiler 16 points à 6/8 au tir en 25 minutes. Auteur de deux premiers tirs extérieurs sur les deux premières possessions, il va ensuite accumuler les points sur jeu rapide.

À ses côtés, Jalen Johnson illustre sa capacité à jouer le rôle de deuxième créateur, pour trouver ses coéquipiers en mouvement. Mais l'ailier fort peut aussi sanctionner les défenses directement, et Memphis l'a bien senti. Lui aussi réalise un très bon match avec 20 points à 7/11 au tir, 7 rebonds, 2 passes et 2 interceptions en 24 minutes.

De quoi compenser la maladresse de Trae Young (11 points à 2/11 au tir, 8 passes) alors que Kristaps Porzingis (13 points, 7 rebonds) affiche tout ce qu'il pouvait apporter à Atlanta, par sa taille mais aussi sa vision du jeu.

En face, les Grizzlies ont trop d'absents pour être jaugés, même si le rookie Cedric Coward (15 points en 22 minutes) a marqué les esprits, notamment par sa capacité à aller sur la ligne des lancers-francs.

C'est la troisième défaite en trois matchs de Memphis dans cette présaison, tandis qu'Atlanta y décroche sa première victoire, après une première défaite face aux Rockets.