Precious Achiuwa a une mission à finir à Miami

Les retrouvailles entre le Heat et Precious Achiuwa ont tout d'une belle histoire. Drafté par Miami en 2020, le pivot nigérian avait montré son potentiel avant de prendre véritablement son envol à Toronto la saison suivante, développant notamment son adresse à 3-points (35.9% en moyenne sur 73 matchs cette saison-là).

La suite de sa progression a été plus délicate, aux Raptors puis aux Knicks, où il a alterné le bon et le moins bon pendant une saison et demi. Quatre ans après son départ, le revoilà donc en Floride, où le Heat a décidé de lui redonner une chance de poursuivre sa progression.

Des regrets… des deux côtés

Avec le recul, Precious Achiuwa a regretté de ne pas avoir pu rester à Miami pour prendre le temps de s'acclimater à la NBA après un exercice 2020/21 particulier, sans véritable présaison, à cause de la pandémie.

« C'était difficile en tant que rookie de 19-20 ans d'arriver dans une équipe qui venait de disputer les Finals. Il y avait beaucoup de pression », s'est-il rappelé. « Évidemment, elle essayait d'y retourner. Donc, quand je suis arrivé, je n'ai pas vraiment eu l'occasion de m'entraîner avec l'équipe, car j'ai été drafté en novembre et la saison a commencé en décembre. Je n'ai donc pas vraiment eu le temps d'apprendre comment ça fonctionne. J'ai dû apprendre sur le tas. J'ai joué le premier match, le match de Noël… On m'a juste lancé dans le grand bain. J'ai donc commis beaucoup d'erreurs, j'ai beaucoup appris aussi. Il y a eu beaucoup de hauts et de bas. »

Avec le recul, Erik Spoelstra avait également des regrets le concernant, et c'est sans doute ce qui a poussé Miami à le récupérer. Le potentiel était là, et aurait peut-être mérité une saison de plus pour s'intégrer pleinement dans le projet floridien. La saison suivante à Toronto avait en tout cas confirmé qu'il y avait quelque chose à faire avec lui…

« Nous n'avons jamais eu l'occasion de le développer complètement », a concédé Coach Spo. « Il y avait beaucoup de choses que nous aimions vraiment chez lui. Sa vitesse et sa dimension athlétique qui sautent aux yeux. Et je pense qu'il a probablement une perspective différente aujourd'hui. Certaines de ces discussions nous ont fait rire. Il y a quelques semaines, on a discuté de ma gestion de Kel'el Ware ou Nikola Jovic au fil des ans, comme avec Precious lors de son année rookie. Il y a eu beaucoup de hauts et de bas entre nous. Nous n'avons pas eu l'occasion de passer à l'étape suivante, mais je pense que là, on était prêt à passer un très bon été et à franchir cette étape, et on a maintenant cette opportunité. Je pense qu'il a une perspective différente maintenant qu'il a été dans plusieurs endroits différents et qu'il comprend d'où on vient ».

Dans l'urgence

La donne est également différente dans la mesure où c'est à Precious Achiuwa de se donner à fond, son contrat « Exhibit 9 » ne lui garantissant par pour l'instant d'être de la partie dans douze jours pour la reprise de la saison, à Orlando. Même si sa situation reste précaire, c'est à lui de montrer ce qu'il a dans le ventre et les sacrifices qu'il sera prêt à faire pour reprendre une aventure qui ne s'est pas terminée comme il l'aurait voulu.

« Les contrats non garantis, c'est juste là où en est la ligue en ce moment. Les équipes essaient de trouver les meilleurs moyens pour avancer dans la bonne direction, rester sous la « luxury tax », et ce genre de choses. Tout ça finira par s'équilibrer », a-t-il ajouté. « Je viens jouer mon jeu, rien de plus. Je vais sur le terrain, je dois être agressif et bien sûr comprendre le jeu (…). Je pense qu'il y a un travail à finir. L'identité du Heat correspond bien à ma façon de jouer, avec beaucoup de ténacité, beaucoup d'intensité. Je me sens donc comme chez moi ici. »

Pour l'instant, on ne l'a vu que 9 minutes face à Milwaukee depuis le début de la préparation. La rencontre de ce soir face à Orlando sera peut-être l'occasion de le voir davantage à l’œuvre.

Precious Achiuwa Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 MIA 61 12 54.4 0.0 50.9 1.2 2.2 3.4 0.5 1.5 0.3 0.7 0.5 5.0 2021-22 TOR 73 24 43.9 35.9 59.5 2.0 4.5 6.5 1.1 2.1 0.5 1.2 0.6 9.1 2022-23 TOR 55 21 48.5 26.9 70.2 1.8 4.1 6.0 0.9 1.9 0.6 1.1 0.5 9.2 2023-24 * All Teams 74 22 50.1 26.8 61.6 2.6 4.0 6.6 1.3 1.9 0.6 1.1 0.9 7.6 2023-24 * NYK 49 24 52.5 26.0 64.3 2.9 4.3 7.2 1.1 2.1 0.6 1.1 1.1 7.6 2023-24 * TOR 25 18 45.9 27.7 57.1 2.0 3.4 5.4 1.8 1.6 0.6 1.2 0.5 7.7 2024-25 NYK 57 21 50.2 27.8 59.4 1.8 3.8 5.6 1.0 1.4 0.8 0.8 0.7 6.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.