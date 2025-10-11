Des salaires multipliés par trois ou quatre en WNBA… en fonction des revenus de la ligue ?

« Nous sommes tout à fait d'accord avec les joueuses qui estiment mériter un meilleur salaire et vouloir participer au succès et à la croissance de la ligue ». C'est ce qu'un porte-parole de la WNBA a indiqué à Front Office Sports.

« Elles sont le visage de la WNBA et leurs qualités athlétiques, leur talent et leur charisme sont les moteurs qui continueront à alimenter la croissance de la ligue. C'est pourquoi nous avons fait ce que nous considérons comme une proposition très intéressante sur les points essentiels d'une nouvelle convention collective qui augmente considérablement le montant que les joueuses de la WNBA recevraient, tant en termes de salaires garantis que de partage des revenus. Nous restons déterminés à négocier de bonne foi et sommes convaincus que nous parviendrons à un nouvel accord qui rémunère équitablement les joueuses actuelles et soutient la viabilité à long terme de la ligue pour les générations de joueuses à venir » explique encore ce porte-parole.

D'après les informations de Front Office Sports, la WNBA, forte du nouvel accord de diffusion TV et de l'argent injecté par les futures franchises, propose ainsi une multiplication par trois ou quatre des salaires.

Des salaires liés à des objectifs financiers globaux ?

Actuellement à 249 244 dollars, le salaire maximum pourrait atteindre les 850 000, soit une multiplication par 3.4 alors que le minimum vétéran, qui est aujourd'hui de 78 831 dollars, passerait à 300 000 dollars (x3.8).

Néanmoins, malgré cette proposition, la WNBA et les joueuses restent assez éloignées sur les questions financières, notamment parce que ces salaires ne sont pas garantis. Comme dans l'accord collectif actuel, la WNBA entend ainsi lier le partage des revenus avec des objectifs financiers. Pour être clair, il faudrait ainsi que la ligue dégage un certain montant de bénéfices pour que les basketteuses puissent toucher l'intégralité des salaires promis.

Or, du côté du syndicat des joueuses, on veut justement s'éloigner de ce système et garantir les grilles de salaire.

La WNBA et les joueuses ont jusqu'au 31 octobre pour trouver un accord. Néanmoins, comme en 2019, elles peuvent étendre la fenêtre de négociations de 60 jours, pour discuter deux mois supplémentaires et éviter un « lockout ».