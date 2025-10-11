Le Jazz ne ferme pas totalement la porte à un transfert de Lauri Markkanen

Prolongé en 2024 et intransférable la saison passée, Lauri Markkanen revient sur le marché, pourrait-on dire, depuis cet été. Les rumeurs, provisoirement éteintes, vont donc revenir et de manière insistante sans doute.

C'est logique vu la situation du Finlandais : c'est le meilleur joueur d'une équipe très faible, donc un atout pour la franchise d'Utah, afin de monter un transfert intéressant. Et lui-même ne peut que remarquer que, depuis son arrivée au Jazz en 2022, l'équipe a totalement changé de visage : seul Walker Kessler était déjà là il y a trois ans…

Dès lors, l'intérieur pourrait avoir envie de changer d'air. Même s'il assure le contraire, expliquant qu'il « adore être à Utah ». Commet la franchise réagit-elle face à l'idée que le Finlandais pourrait vouloir quitter le navire ?

« Tout le monde ou presque peut être transféré en NBA »

« Je ne suis pas d'accord avec ça. J'adore Zach Lowe mais je suis un énorme fan de Lauri Markkanen », indique le président du Jazz, Austin Ainge, qui fait référence aux propos du journaliste de The Ringer. Ce dernier pense en effet que l'ancien joueur des Bulls et des Cavaliers ne sera plus à Utah d'ici un an. « Il peut, et j'espère que ce sera le cas, faire partie de l'équipe qui montera en puissance. »

Mais ce n'est pas sûr ? « Personne n'est intransférable. Si un transfert m'arrivait, je devrais convaincre le propriétaire Ryan Smith de le faire. C'est comme ça que ça marche », confirme Austin Ainge.

Le Jazz n'est donc pas fermé à un départ de sa star, qui en est consciente. « Les rumeurs ont déjà commencé mais je n'y fais pas attention. Tout le monde ou presque peut être transféré en NBA », rappelle Lauri Markkanen. « Donc on fait de notre mieux sur le terrain, on profite des entraînements et des matches. Et si ça arrive, on s'adapte. »

Lauri Markkanen Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 CHI 68 30 43.4 36.2 84.3 1.2 6.3 7.5 1.2 1.5 0.6 1.2 0.6 15.2 2018-19 CHI 52 32 43.0 36.1 87.2 1.4 7.6 9.0 1.4 2.3 0.7 1.6 0.6 18.7 2019-20 CHI 50 30 42.5 34.4 82.4 1.2 5.1 6.3 1.5 1.9 0.8 1.6 0.5 14.7 2020-21 CHI 51 26 48.0 40.2 82.6 0.7 4.6 5.3 0.9 1.5 0.5 1.0 0.3 13.6 2021-22 CLE 61 31 44.5 35.8 86.8 1.0 4.7 5.7 1.3 2.1 0.7 0.9 0.5 14.8 2022-23 ☆ UTH 66 34 49.9 39.1 87.5 2.0 6.7 8.6 1.9 2.1 0.6 1.9 0.6 25.6 2023-24 UTH 55 33 48.0 39.9 89.9 2.2 5.9 8.2 2.0 1.8 0.9 1.4 0.5 23.2 2024-25 UTH 47 31 42.3 34.6 87.6 1.5 4.4 5.9 1.5 1.7 0.7 1.4 0.4 19.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.