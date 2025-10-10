Pariez en ligne avec Unibet
All-WNBA Teams : A'ja Wilson, Napheesa Collier et Alyssa Thomas en têtes d'affiche

La WNBA a dévoilé ses deux All-WNBA Teams, qui récompensent les dix meilleures joueuses de la saison. Sans surprise, la première équipe regroupe les cinq finalistes du MVP, emmenées par A’ja Wilson et Napheesa Collier.

A'ja Wilson et Napheesa CollierLa WNBA continue de dévoiler ses récompenses avec les deux All-WNBA Teams. Avec, sans surprise, Napheesa Collier (Minnesota), Allisha Gray (Atlanta), Kelsey Mitchell (Indiana), Alyssa Thomas (Phoenix) et A’ja Wilson (Las Vegas) dans la meilleure équipe de la saison. Soit les cinq premières joueuses aux votes pour la MVP…

Dans la deuxième équipe, on retrouve Aliyah Boston (Indiana), Paige Bueckers (Dallas), Sabrina Ionescu (New York), Nneka Ogwumike (Seattle) et Jackie Young (Las Vegas).

Là encore, pas vraiment de surprise, même si Breanna Stewart aurait pu être préférée à Sabrina Ionescu pour représenter le Liberty. Néanmoins, l’intérieure a sans doute raté trop de matchs pour les votants.

Par Dimitri Kucharczyk
