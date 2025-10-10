All-WNBA Teams : A’ja Wilson, Napheesa Collier et Alyssa Thomas en têtes d’affiche

La WNBA continue de dévoiler ses récompenses avec les deux All-WNBA Teams. Avec, sans surprise, Napheesa Collier (Minnesota), Allisha Gray (Atlanta), Kelsey Mitchell (Indiana), Alyssa Thomas (Phoenix) et A’ja Wilson (Las Vegas) dans la meilleure équipe de la saison. Soit les cinq premières joueuses aux votes pour la MVP…

Dans la deuxième équipe, on retrouve Aliyah Boston (Indiana), Paige Bueckers (Dallas), Sabrina Ionescu (New York), Nneka Ogwumike (Seattle) et Jackie Young (Las Vegas).

Là encore, pas vraiment de surprise, même si Breanna Stewart aurait pu être préférée à Sabrina Ionescu pour représenter le Liberty. Néanmoins, l’intérieure a sans doute raté trop de matchs pour les votants.