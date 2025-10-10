Trophée Alain Gilles : Valériane Ayayi succède à Gabby Williams !

Après Gabby Williams l'an passé, c'est Valériane Ayayi, la capitaine de l'Equipe de France féminine, qui remporte le trophée Alain Gilles, qui récompense le basketteur français de l’année.

Contrairement à 2024, où l'élection avait été particulièrement serrée pour couronner Gabby Williams, la plus prestigieuse des récompenses individuelles du basket français a cette fois connu un vote beaucoup plus clair. La capitaine des Bleues a ainsi devancé assez largement Nadir Hifi, révélation de la saison d’Euroleague et champion de France avec le Paris Basketball, mais Guerschon Yabusele, auteur d’un retour fracassant en NBA.

Néanmoins, le succès en Euroleague de Valériane Ayayi avec l’USK Prague a fait la différence. Surtout que la Française a été décisive lors du « Final Six » à Saragosse (16.0 points, 4.7 rebonds).

Les résultats

Valériane Ayayi | 162 points (11 première place)

Nadir Hifi | 112 points (5)

Guerschon Yabusele | 88 points (4)

Gabby Williams | 54 points (3)

Janelle Salaün | 39 points (1)

Sylvain Francisco | 30 points (1)

Leïla Lacan | 22 points (1)

Zaccharie Risacher | 22 points

Evan Fournier | 22 points

Dominique Malonga | 14 points

Iliana Rupert | 7 points

Le palmarès

2024 | Gabby Williams

2023 | Victor Wembanyama

2022 | Laëtitia Guapo

2021 | Nicolas Batum

2020 |

2019 | Rudy Gobert

2018 | Fabien Causeur

2017 | Céline Dumerc

2016 | Nando De Colo

2015 | Nando De Colo