Pariez en ligne avec Unibet
  • 100€ offertsLa suite →
Voir les stats sur Proballers

Trophée Alain Gilles : Valériane Ayayi succède à Gabby Williams !

Publié le 10/10/2025 à 19:57 Twitter Facebook

Titrée en Euroleague avec l’USK Prague, Valériane Ayayi a été élue basketteur/basketteuse français de l’année 2025, succédant à Gabby Williams au palmarès du trophée Alain Gilles.

Valériane Ayayi remporte le trophée Alain GillesAprès Gabby Williams l'an passé, c'est Valériane Ayayi, la capitaine de l'Equipe de France féminine, qui remporte le trophée Alain Gilles, qui récompense le basketteur français de l’année.

Contrairement à 2024, où l'élection avait été particulièrement serrée pour couronner Gabby Williams, la plus prestigieuse des récompenses individuelles du basket français a cette fois connu un vote beaucoup plus clair. La capitaine des Bleues a ainsi devancé assez largement Nadir Hifi, révélation de la saison d’Euroleague et champion de France avec le Paris Basketball, mais Guerschon Yabusele, auteur d’un retour fracassant en NBA.

Néanmoins, le succès en Euroleague de Valériane Ayayi avec l’USK Prague a fait la différence. Surtout que la Française a été décisive lors du « Final Six » à Saragosse (16.0 points, 4.7 rebonds).

Les résultats

Valériane Ayayi | 162 points (11 première place)
Nadir Hifi | 112 points (5)
Guerschon Yabusele | 88 points (4)
Gabby Williams | 54 points (3)
Janelle Salaün | 39 points (1)
Sylvain Francisco | 30 points (1)
Leïla Lacan | 22 points (1)
Zaccharie Risacher | 22 points
Evan Fournier | 22 points
Dominique Malonga | 14 points
Iliana Rupert | 7 points

Le palmarès

2024 | Gabby Williams
2023 | Victor Wembanyama
2022 | Laëtitia Guapo
2021 | Nicolas Batum
2020 | 
2019 | Rudy Gobert
2018 | Fabien Causeur
2017 | Céline Dumerc
2016 | Nando De Colo
2015 | Nando De Colo

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par Dimitri Kucharczyk
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Toute l’info NBA en continu

Afficher les actus NBA suivantes