Trophée Alain Gilles : Valériane Ayayi succède à Gabby Williams !

Après Gabby Williams l'an passé, c'est Valériane Ayayi, la capitaine de l'Equipe de France féminine, qui remporte le trophée Alain Gilles, qui récompense le basketteur français de l’année.
Contrairement à 2024, où l'élection avait été particulièrement serrée pour couronner Gabby Williams, la plus prestigieuse des récompenses individuelles du basket français a cette fois connu un vote beaucoup plus clair. La capitaine des Bleues a ainsi devancé assez largement Nadir Hifi, révélation de la saison d’Euroleague et champion de France avec le Paris Basketball, mais Guerschon Yabusele, auteur d’un retour fracassant en NBA.
Néanmoins, le succès en Euroleague de Valériane Ayayi avec l’USK Prague a fait la différence. Surtout que la Française a été décisive lors du « Final Six » à Saragosse (16.0 points, 4.7 rebonds).
Les résultats
Valériane Ayayi | 162 points (11 première place)
Nadir Hifi | 112 points (5)
Guerschon Yabusele | 88 points (4)
Gabby Williams | 54 points (3)
Janelle Salaün | 39 points (1)
Sylvain Francisco | 30 points (1)
Leïla Lacan | 22 points (1)
Zaccharie Risacher | 22 points
Evan Fournier | 22 points
Dominique Malonga | 14 points
Iliana Rupert | 7 points
Le palmarès
2024 | Gabby Williams
2023 | Victor Wembanyama
2022 | Laëtitia Guapo
2021 | Nicolas Batum
2020 |
2019 | Rudy Gobert
2018 | Fabien Causeur
2017 | Céline Dumerc
2016 | Nando De Colo
2015 | Nando De Colo